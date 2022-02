Football – Face à Bâle, Yverdon a résisté 45 minutes Les Nord-Vaudoises se sont inclinées 0-4 dimanche au Stade Municipal. Elles n’ont pas tenu la distance, malgré 30 premières minutes encourageantes. Florian Paccaud Yverdon

Les Yverdonnoises, ici face à Saint-Gall le 15 octobre, ont été surclassées ce dimanche par Bâle. Facebook Yverdon Sport Féminin / Photo d’archives

Les objectifs d’Yverdon Sport sont clairs: devenir l’équipe référence du football féminin dans le canton de Vaud. Afin d’y parvenir, une fusion avec la section masculine s’effectuera avant le prochain exercice. Mais la métamorphose de l’équipe, dirigée par Frédéric Davoli, a déjà débuté. Durant la trêve hivernale, un nouveau directeur sportif, un entraîneur pour les attaquantes, un pour les gardiennes, des préparateurs physique et mental ainsi qu’une nutritionniste ont rejoint le staff.

Sur le terrain, la mission est également très simple: se maintenir dans l’élite. Pour y parvenir, deux solutions: se qualifier parmi les huit équipes qui disputeront les play-off ou finir dans le duo de tête du tour de promotion-relégation. Celui-ci sera composé des deux premières équipes de LNB et des deux dernières de Super League.

Avec 3 points obtenus lors du premier tour et sept longueurs de retard sur la huitième place, les Nord-Vaudoises devront réaliser un 2e tour de feu pour obtenir leur billet pour les séries finales. Battues 5-0 par Grasshopper le week-end dernier à l’occasion de la reprise, elles affrontaient ce dimanche, au Stade Municipal, des Bâloises qui font - avec Servette Chênois, GC et Zurich - partie des candidates au titre national.

Une grosse occasion pour YS

La partie s’annonçait donc compliquée pour les Vaudoises. Pourtant, durant les 30 premières minutes, elles ont fait plus que tenir tête aux Bâloises. C’est même Noémie Potier, parfaitement servie par Tanja Bodenmann, qui s’est créé la meilleure occasion. Mais la gardienne bâloise a effectué un petit miracle (15e). «On commence bien, mais une nouvelle fois on ne concrétise pas notre grosse occasion et c’est elles qui marquent juste avant la pause (ndlr: Jana Kaiser, 37e). Cela nous met un coup sur la tête», explique la capitaine.

En deuxième mi-temps, les Yverdonnoises ont lâché physiquement. C’est d’abord Eleni Markou qui a doublé la mise de la tête (51e), avant que Kaiser n’enfonce le clou à l’heure de jeu (60e). Pas aidées par l’arbitrage, les Nord-Vaudoises se sont retrouvées à 10 après la sévère expulsion de Chloé Warpelin. Cependant, elles n’ont pas baissé la tête et ont continué de lutter, même quand Lou Bénard a scellé le score (81e). «On a tout donné, souffle Bodenmann. On est soudées, on a vraiment envie. Mais il manque ce petit grain de chance qui nous fait marquer et être pour une fois devant au tableau d’affichage.»

Malgré cette défaite, Yverdon pourra s’appuyer sur deux éléments pour la suite de la saison: sa première demi-heure et son esprit solidaire. Son prochain rendez-vous, après la trêve internationale, aura lieu à Saint-Gall le samedi 26 février dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Suisse. Une pause qui permettra à l’équipe de continuer de travailler, tant physiquement que devant le goal. Afin d'atteindre son but au plus vite, le maintien.

Yverdon - Bâle 0-4 (0-1) Afficher plus Stade Municipal. But: 37e Kaiser 0-1. 51e Markou 0-2. 60e Kaier 0-3. 81e Bénard 0-4. Yverdon: Roch; Warpelin, Thomann, Annaheim (69e von Dach), Pajovic; Potier (69e Zeller), Dumas (56e Pétrel), Laaroussi, Saber-Idrissi, Bodenmann; Da Costa (69e Girardin). Entraîneur: Frédéric Davoli. Bâle: Tschudin; Rey (79e Benard), L. Schmidt (79e C. Schmid), Lüscher, Bunter; Fockers (46e Buser), Kaiser, Hoti (69e Matuschewski), Pilgrim; Surdez (57e Saoud), Markou (79e Bénard). Entraîneuse: Danique Stein. Avertissements: 41e Warpelin. 46e Lüscher. Expulsion: 63e Warpelin (deux cartons jaunes).

Florian Paccaud, titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

