Elle ne le nomme jamais. Dans sa bouche, Christoph Blocher n’existe qu’en creux, à un point où cela frise le ridicule. La Délégation des finances estime qu’il ne faut pas verser des rentes de manière rétroactive à d’anciens magistrats fédéraux. Décryptage: elle demande au Conseil fédéral de revenir sur sa décision de verser à Christoph Blocher sa rente d’ex-ministre qu’il n’avait jamais réclamé jusqu’à cet été, un pactole de 2,77 millions de francs. Mais la délégation se refuse à une telle clarté. Danger! Ce serait en faire une affaire politique.

Le Conseil fédéral est encore plus crispé. À défaut de règles claires, il s’est retranché derrière deux avis de droit commandés à d’éminents juristes pour justifier sa décision de garnir le compte en banque du tribun zurichois. À la fin, on ne parle que d’un principe: y a-t-il un droit à la rétroactivité par rapport aux rentes? Le Code des obligations prévoit un délai de cinq ans dans certains cas de figure. Si le Conseil fédéral adhère à cette doctrine, il devrait donc verser 1,1 million à Christoph Blocher et pas 2,7 millions.

Si, au contraire, il estime que la rente des ministres n’a pas été prévue pour être versée après coup, il doit dire non à Christoph Blocher. Ce dernier pourra toujours attaquer la décision en justice et se poser en martyr. Et après? Avec Christoph Blocher, tout est de toute manière politique. C’est son talent et son talon d’Achille. Ce qui lui vaut autant d’admirateurs que de détracteurs. La gêne des autorités aujourd’hui le conforte dans un rôle qu’il adore: l’aiguillon en chef de ce qu’il appelle «la classe politique». Ce cadeau n’a pas de raison d’être. Même à l’UDC, la bataille du milliardaire pour quelques millions de plus a fini par lasser.