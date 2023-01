Hockey sur glace – Face à Kloten, Lausanne entame une «période cruciale» Les Lions reçoivent le néo-promu ce vendredi soir (19h45) à la Vaudoise aréna, avant de se rendre à Ambri deux jours plus tard. Conscients de l’importance des rendez-vous, ils disent avoir bien travaillé. Chris Geiger

Lukas Frick et le LHC s’apprêtent à disputer quatre matches face à des concurrents directs. Bastien Gallay

Le Lausanne HC se trouve incontestablement à un tournant de sa saison, alors que les neuf prochains jours s’annoncent périlleux pour le club de la Vaudoise aréna. La formation dirigée par Geoff Ward s’apprête, en effet, à disputer quatre matches couperets face à des adversaires directs (Kloten, Ambri et Langnau à deux reprises) en vue d’une éventuelle qualification pour les pré-play-off.

Après leur succès décroché samedi contre FR Gottéron (5-3), les Lions ont bénéficié d’une petite semaine sans rencontre pour préparer au mieux – et l’esprit plus léger – ces quatre rendez-vous importantissimes. «On a pu s’entraîner sur beaucoup de choses depuis cette belle victoire, explique Lukas Frick. On a aussi pu analyser les autres rencontres perdues, spécialement celle à Genève.»

«On a fait des progrès lors de nos deux dernières sorties et on a commencé à jouer de la manière dont on voulait» Lukas Frick, capitaine du LHC

Car les derbies romands du week-end dernier ont permis au LHC de montrer quelques progrès, notamment au niveau de l’engagement, mais ils ont aussi mis en relief un certain nombre de manques, à commencer par un fond de jeu toujours insuffisant – pour ne pas écrire inexistant.

«On a fait des progrès lors de nos deux dernières sorties et on a commencé à jouer de la manière dont on voulait, poursuit le capitaine vaudois. À mes yeux, l’énergie qu’on a montrée contre Fribourg était impressionnante, encore plus lorsqu’on se rappelle qu’il s’agissait de notre quatrième match en six jours. Mais on doit encore s’améliorer sur certains détails, car ce sont ces derniers qui font la différence. Par exemple, on doit être plus connectés les uns avec les autres en zone défensive. On doit aussi être meilleurs sur nos replis défensifs.»

Ces ajustements, les Lausannois espèrent les démontrer dès vendredi soir (19h45) avec la réception de Kloten. Mais cela s’annonce compliqué pour des Lions qui n’ont pris que deux points sur six cette saison face au néo-promu (victoire 1-2 ap le 20 septembre, défaite 0-1 à la dernière minute le 22 novembre). Et avec dix unités de retard sur les Aviateurs au classement de National League, la bande à Geoff Ward a quasiment l’interdiction de perdre.

«Mais il n’y a pas de pression sur l’équipe, botte en touche l’entraîneur canadien. Si on est confiant en tant que groupe, si on est prêt et bien préparé pour aller sur la glace, alors il n’y a aucune raison de ressentir de la pression. Le plus important pour nous, actuellement, c’est de ne pas écouter ce qui vient de l’extérieur et de garder le vestiaire isolé de tout ça. On voit que, quand on joue notre jeu, on peut être compétitif contre n’importe quel adversaire de la Ligue.»

Avec le retour dans l’alignement de Fabian Heldner et une défense qui affiche enfin complet, les Lions peuvent s’attendre à être encore meilleurs. Cela permettra-t-il de faire baisser la moyenne de quatre buts encaissés par match depuis le début de la nouvelle année? Rien ne permet de l’affirmer. Mais le fait que l’infirmerie vaudoise se vide est forcément une bonne nouvelle pour le LHC. Encore plus à ce stade de l’exercice et à la vue du calendrier décisif qui l’attend.

Match après match

«C’est effectivement une période cruciale pour nous, reconnaît le coach ontarien. Mais c’est comme en play-off. On ne peut pas penser au match numéro 3 si on s’apprête à disputer le match numéro 1. Le procédé est le même pour nous actuellement. On s’est uniquement préparé pour le premier de ces quatre matches contre Kloten. Puis on se préparera pour la rencontre face à Ambri. On ne peut pas penser trop loin. On sait qu’on entre dans des moments cruciaux, mais on va prendre les matches les uns après les autres. Dans l’immédiat, on se concentre uniquement sur le premier tiers du premier match.»

Avec un tel discours, Lausanne n’aura pas d’autre choix que d’entrer parfaitement dans son duel face à Kloten. Histoire de lancer – enfin – une véritable série positive et rester dans les clous pour arracher la 10e place en fin de saison régulière.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

