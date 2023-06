Macron est prêt à adapter le dispositif de maintien de l’ordre «sans tabou»

Le président de la République Emmanuel Macron est prêt à adapter le dispositif de maintien de l’ordre «sans tabou» après une troisième nuit de violences en France, a souligné vendredi l’Elysée, alors que l’instauration de l’état d’urgence est évoqué par plusieurs responsables politiques.

Le président français Emmanuel Macron. AFP

Le chef de l’Etat, qui rentre à Paris avant la fin du sommet européen de Bruxelles et va présider une nouvelle cellule interministérielle de crise à 13H00, attend que la Première ministre et le ministre de l’Intérieur «lui fassent des propositions pour faire encore évoluer et adapter» le dispositif de maintien de l’ordre, «sans tabou», a précisé une source à l’Elysée.