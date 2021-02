Alcool et pandémie

Cigarette, alcool, jeux en ligne… Celles et ceux qui en usaient déjà de façon régulière ou pour se détendre ne sont pas aidés par la situation semi-confinée actuelle. Bien au contraire. Addiction Suisse tire la sonnette d’alarme. Et pointe aussi de nouvelles personnes qui pourraient basculer vers des comportements excessifs. Focus sur l’alcool avec Markus Meury, porte-parole.

Avez-vous des données sur la consommation des Suisses des onze derniers mois?

Malheureusement pas. En Suisse, depuis quelques années, ce suivi n’est plus assuré. Nous nous basons cependant sur des études à l’étranger et sur des observations faites durant de précédentes crises. De façon générale, on peut partir de l’idée que la consommation générale baisse mais que les personnes qui avaient déjà une consommation régulière l’augmentent.