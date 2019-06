Face à la droite, Rebecca Ruiz perd la première manche sur l’avenir du CHUV

Un mois et demi après son entrée en fonction comme cheffe du Département de la santé, Rebecca Ruiz subit son premier revers. Contre son avis et celui du reste du Conseil d’État, le parlement a accepté mardi l’initiative du Parti libéral-radical (PLR) pour créer un conseil d’administration au CHUV. En voulant éloigner l’hôpital cantonal du Conseil d’État, le but de la droite est d’en «moderniser» la gouvernance.

La droite a remporté la victoire avec un écart de huit voix: 73 oui contre 65 non. Mais le processus légal sera encore long (lire encadré).

La droite juge que le système vaudois, avec un hôpital universitaire dépendant directement du Conseil d'État, est «un anachronisme», selon les mots de la députée PLR Florence Bettschart-Narbel. «Ce qui nous pose problème, c'est que le chef du Département de la santé cumule les fonctions: il planifie la politique de santé, il est propriétaire du CHUV, il est le patron du CHUV, il est l'autorité politique qui décide les tarifs, il traite avec les assurances. Le conflit d’intérêts est évident et criant.»

La gauche parle de privatisation

En face, la gauche et le centre y voient un premier pas vers la privatisation du CHUV. «Votre initiative est une privatisation larvée», estime le socialiste Jean Tschopp. «Créer un conseil d'administration offrirait une plus grande part du gâteau aux cliniques privées.»

Un argument qu'a balayé la grande majorité des députés de droite qui se sont exprimés mardi. «Le but n'est pas de faire du CHUV une société anonyme, car il resterait sous la supervision du Conseil d'État, comme l'Hôpital intercantonal de la Broye ou l'Hôpital Riviera-Chablais», estime Florence Gross (PLR), rapportrice de la majorité de la commission.

Mais la crainte des opposants va aussi aux employés, à l'image des propos du socialiste Yves Paccaud: «J’ai demandé aux initiants où ils feront des économies. Je n'ai obtenu que des réponses évasives. En revanche, ce que les employés savent, c’est que pour faire des économies, ça se fera à leur frais.»

Ruiz et Broulis devant le parlement



En fait, ce n'est pas une conseillère d'État, mais deux conseillers d'État qui sont venus défendre la position du gouvernement devant le parlement. À côté de Rebecca Ruiz, on trouvait mardi le libéral-radical Pascal Broulis, chargé du Département des finances.

Alors que la droite parle du CHUV comme d'un «mastodonte» qui coûte cher (avec un budget dépassant le milliard et demi), Rebecca Ruiz défend ce constat: «Notre canton et ses contribuables consacrent des moyens importants au CHUV. Mais ces moyens ont des raisons d’être, avec une mission de service public où chaque citoyen sait que, s'il en a besoin, le CHUV sera là. Il prend en charge les patients que les autres hôpitaux vaudois ou les cliniques privées ne peuvent pas prendre en charge.»

Quant à Pascal Broulis, son intervention en toute fin de débat, juste avant le vote, n'a pas fait ciller la droite parlementaire. Lui voit dans l'initiative un «texte réducteur», alors que les «velléités de libéralisation» du marché de la santé font peser un risque sur les finances des cantons. (24 heures)