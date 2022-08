Escapade – Face à la mer, Brighton ondoie entre coolitude et désuétude À 25 minutes en train de l’aéroport de Londres Gatwick, la station balnéaire conjugue son excentricité au passé et au présent. Chloé Din

À Brighton, le très bigarré quartier de North Laine. Odile Meylan

On l’appelle London-by-the-Sea. Non que l’on y retrouve l’esprit de la capitale les pieds dans l’eau. Mais pour les Londoniens en quête de soleil et de mer, Brighton s’est longtemps fait un nom comme lieu de villégiature chic et un brin canaille. Plein sud sur la côte, face à la Manche, la station balnéaire conserve encore aujourd’hui cette atmosphère surannée héritée de ses grandes heures, au XIXe siècle.