Situation d’urgence en Europe – Face à la multiplication des crises, Cassis appelle à «anticiper» Le président de la Confédération a prôné la proactivité comme instrument clé de politique extérieure lors d’une conférence lundi à Pontresina (GR).

Le président de la Confédération Ignazio Cassis KEYSTONE/Ti-PRESS/Massimo Piccoli

La guerre en Ukraine ainsi que les autres crises que constituent la pandémie, le changement climatique, l’inflation et les pénuries d’énergie sont au coeur de la conférence annuelle des ambassadrices et ambassadeurs. Quelque 180 personnes participent aux échanges prévus jusqu’à vendredi à Pontresina (GR) et à Berne.

«Ces multiples crises créent une situation d’urgence qu’il faut anticiper», a déclaré le président de la Confédération Ignazio Cassis en ouverture de la conférence, cité dans un communiqué du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Cette anticipation est un instrument clé de la politique extérieure dans le contexte international actuel, a-t-il insisté.





Plusieurs tables rondes seront consacrées à l’agression militaire russe contre l’Ukraine, en particulier à ses effets sur la politique extérieure, de sécurité et de paix de la Suisse, et sur sa politique économique extérieure», a souligné le communiqué.

La Suisse et l’OTAN

Le contexte actuel pose en particulier de nouvelles questions sur la coopération de la Suisse avec l’Union européenne et l’OTAN sur le plan de la politique de sécurité. La conférence se penchera sur le rôle que la Confédération «peut ou doit jouer et sur la contribution solidaire qu’elle peut ou doit apporter à la sécurité européenne».

Autre point fort de la réunion, le mandat de deux ans de la Suisse au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, après son élection en juin par l’Assemblée générale pour la période 2023 et 2024.

Différents ateliers se pencheront sur la mise en oeuvre des priorités proposées par le Conseil fédéral au sein de cette enceinte, à savoir comment «construire une paix durable», «protéger la population civile», «renforcer l’efficience du Conseil de sécurité» et «agir pour la sécurité climatique».

En fin de conférence, des ateliers seront organisés à Berne. Ils donneront lieu à des échanges entre les diplomates et des membres du gouvernement. L’objectif de ces discussions est de renforcer la cohérence de la gestion des questions de politique extérieure qui concernent l’ensemble de l’administration fédérale, relève le DFAE.

ATS

