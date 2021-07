L'histoire a été écrite

Lundi soir, la Suisse a vécu ce qu'elle attendait de la Nati depuis 1954, c'est-à-dire un exploit dans un grand tournoi. Face à l'équipe de France, championne du monde en titre, le scénario s'est déroulé de la meilleure des façons pour les hommes de Petkovic: buts, beau jeu, entreprises, suspense, esprit d'équipe, … le peuple suisse est passé du rêve à la réalité!

Depuis cet événement inoubliable, le pays entier ne parle que de la Nati. Aujourd'hui on ne rit plus des de défaites contre l'Ukraine aux t.a.b., ni de matchs honteux perdus face au Luxembourg, non. Aujourd'hui, on fête la prestation XXL proposée par les joueurs de Petkovic, considéré par beaucoup comme le meilleur sélectionneur de l'histoire de la Nati. Le premier à ne pas croire à cet exploit de la Suisse est bien entendu la France, mais certains Suisses n'en reviennent toujours pas. C'est le cas d'un supporteur Jurassien, présent dans le stade lundi, devenu une star sur les réseaux sociaux ensuite.