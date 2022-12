Qatar 2022 – Face à la Suisse, la Serbie «cherchera les trous du fromage» Le sélectionneur serbe Dragan Stojkovic n’a alimenté aucune polémique à la veille du match décisif contre l’équipe de Suisse. Il promet une équipe ambitieuse et courageuse. Florian Vaney Doha

Les clichés suisses ont la vie dure. Jeudi en conférence de presse, c’est donc la métaphore du fromage qui a été employée par un journaliste serbe pour faire parler son sélectionneur de l’équipe de Suisse. «L’idée, c’est évidemment de chercher les trous de ce fromage, a volontiers suivi Dragan Stojkovic. On connaît la très bonne organisation défensive de notre adversaire, la difficulté que ça représente de percer sa ligne défensive. Le football est un jeu de patience, il s’agira pour nous de s’en souvenir.»



À la veille de l'importantissime Serbie – Suisse, un mot d’ordre clair dans le camp serbe: éviter les polémiques, qui enflent déjà allègrement. Alors lorsque l’entraîneur serbe ne maniait pas à merveille la langue de bois, c’est son chef de presse qui s’assurait qu’aucune phrase ne dépasse. «La Serbie affiche son soutien à une Russie en guerre. Est-ce que cela peut changer quelque chose pour votre équipe sur le terrain?», a tenté un reporter aussitôt rembarré.

On peut jouer à un, deux ou trois attaquants. Vous saurez quelle option j’ai retenue demain Dragan Stojkovic, sélectionneur de la Serbie



Le «cas Dusan Vlahovic»? On a simplement appris «qu’il se sent bien. Mieux qu’à son arrivée à Doha. Il est une alternative pour nous. Mais ce ne serait pas professionnel de ma part de vous révéler s’il sera sur le terrain face à la Suisse. On peut jouer à un, deux ou trois attaquants. Vous saurez quelle option j’ai retenue demain», a encore dit Dragan Stojkovic.



Ce match sera celui que toutes les prévisions annonçaient comme la finale du groupe. «C’est ça. Tout ce que nous avons prédit jusqu’ici est arrivé. J’entends que certains supporters sont déçus de notre unique point pris jusqu’ici (3-3 contre le Cameroun). Mais un point, dans une grande compétition, c’est capital. On est encore en course pour les huitièmes de finale. Comme prévu. On savait que ce match serait de grande importance. On va faire tout ce qui est en notre possible pour obtenir cette victoire. Nos joueurs sont prêts à déployer toutes leurs compétences.»

«Un match différent»



Tout juste une allusion à l’épisode de l’aigle bicéphale de 2018 a réussi à être camouflée dans une question sans que celle-ci ne se retrouve déviée. C’est Aleksandar Mitrovic, le buteur de la sélection serbe, qui a pris ses responsabilités. «C’était un match différent à l’époque. Une autre ambiance, un autre contexte. 30% de notre effectif a changé depuis. Alors je ne pense pas que cette affaire pourra nous affecter quatre ans plus tard. Globalement, ce que les adversaires ou les supporters vont nous donner, nous ne pouvons le contrôler. Je préfère me concentrer sur ce que je peux contrôler.»

