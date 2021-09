Décharges des Échatelards à Grandson – Face à l’État, ils refusent d’être «la poubelle du canton» Séance d’information tendue, mardi à Grandson. Les habitants et surtout opposants de la région restent dubitatifs face au projet de décharges pour matériaux pollués. Erwan Le Bec

«Dispositif d’information rare», selon le Canton, une délégation comprenant (de g. à dr.) Sébastien Beuchat, directeur des Ressources et du patrimoine naturels, les conseillères d’État Béatrice Métraux et Christelle Luisier a voulu défendre de vive voix le projet de décharge des Échatelards. Il prévoit 4.6 millions de m 3 , répartis sur 52,8 hectares. Jean-Paul Guinnard

L’ancien syndic Jean-Daniel Cruchet a la voix qui tremble un tout petit peu. C’est que, quand il se lève au milieu de la grande salle de Grandson, il fait face à une solide délégation de fonctionnaires, de chargés de communication, plus un modérateur, des techniciens, les chefs de projets et chef de service, deux conseillères d’État, sans compter la discrète présence de gendarmes et Securitas au fond de la salle. Mais qu’importe. Il martèle. «Vous ne m’avez pas convaincu. Votre décharge, je m’y opposerai jusqu’au bout. Allez remblayer le Mormont!»