Cela devait être simple. Entre la Suisse et l’Union européenne, il fallait passer de la photo au film, faire en sorte que la Confédération reprenne le droit européen de manière dynamique, moyennant un nouveau mécanisme pour régler les conflits.

C’est ainsi que les diplomates du Département fédéral des affaires étrangères avaient présenté les principes de l’accord institutionnel aux journalistes. C’était il y a sept ans.

Aujourd’hui, le Conseil fédéral met un terme à l’exercice. Sans larmes, ni cris. L’absence d’un cadre institutionnel pour la voie bilatérale n’est pas un drame immédiat. Mais il y a là une manière de fonctionner à la punk. Aujourd’hui, on n’en veut pas. Pour quel avenir? On verra. C’est un beau gâchis.

«Ce qui choque, au fond, c’est moins l’échec que l’incapacité du Conseil fédéral, des partis ainsi que des cantons à se projeter.»

Ce qui choque, au fond, c’est moins l’échec que l’incapacité du Conseil fédéral, des partis ainsi que des cantons à se projeter et à définir les relations qu’ils souhaitent avec l’Union européenne et les concessions auxquelles ils sont prêts. Seuls les Vert’libéraux et l’UDC ont réussi l’exercice et ont tenu leur ligne.

Ce qui interroge, c’est aussi cette obsession de la caricature, dès qu’on débat d’Europe. La Suisse ne parvient décidément pas à objectiver les avantages – et inconvénients – du développement de ses relations avec sa principale partenaire économique, sœur de valeurs, voisine, qu’est l’Union européenne. Il a fallu attendre le point de non-retour pour commencer à évaluer les conséquences d’un échec. À la punk.

Aujourd’hui, les autorités politiques doivent faire ce travail de manière honnête et transparente. Elles doivent au minimum donner des perspectives à une génération qui se prépare à arriver sur un marché du travail déjà perturbé, en pleine crise climatique et qui, elle, a besoin de s’imaginer un avenir.

