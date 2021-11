Polémique à Morges – Face à Lidl, élus et commerces crient à la concurrence déloyale Un statut particulier et des horaires élargis ont été accordés par les CFF au magasin proche de la gare. La Ville et l’association des commerçants dénoncent une «inégalité de traitement». Raphaël Cand

Lidl ouvrira ses portes le 18 novembre à Morges. Tonio White

C’est une affaire qui est remontée jusqu’au parlement fédéral. Au cœur de celle-ci, la décision prise par les CFF de permettre à Lidl, qui ouvrira un magasin le 18 novembre près de la gare de Morges, de bénéficier d’horaires élargis. Alors que les grandes surfaces ne peuvent pas servir les clients plus tôt que 7 h 30 ou après 18 h 45, le nouveau venu ne sera pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d’ouverture et de fermeture. Et ce grâce à un article de loi qui permet à l’entreprise ferroviaire d’accorder un statut particulier à des sociétés installées dans le périmètre des gares «pour autant qu’elles répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer».