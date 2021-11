La rédaction - Face à l’insulte, une guitare, des oreilles et de l’espoir

La scène dure quelques secondes. À l’angle d’une rue de Rouen, un solide gaillard se tient immobile face à la foule qui défile sous un crachin normand. Cheveux mi-longs, pull en laine rouge, l’homme dégaine sa guitare usée, pince ses cordes et laisse sortir quelques notes de blues de son ampli à l’acoustique un brin saturée. Mais le son est couvert par un bruit glaçant. Comme un glaive qu’on balance à la tête d’un innocent, le meneur d’un groupe de jeunes l’invective d’un «range ta guitare, enc***», sous le rire hilare de ses suiveurs.

Ceux qui se trouvaient là l’ont pris en pleine tête. Mais, trop occupés à réaliser d’indispensables achats, tous – l’auteur de ces lignes plaide aussi coupable – ont gardé leur colère pour eux, pestant à l’intérieur d’eux-mêmes contre cette méchanceté gratuite, préférant l’indifférence à la compassion. Trop ordinaire ou trop brutale, la scène pousse chacun à presser son pas en secouant la tête. Vite, trouver un nouveau manteau, une paire de chaussures et d’autres babioles inutiles.

«Le monde est ainsi fait qu’on y côtoie parfois le pire et le meilleur.»

Paraître bien propre et lavé de ce crachat qu’on a cautionné. Remettre une couche pour s’isoler de la foule à laquelle on appartient pourtant. Et oublier assez vite la seconde baffe qu’on venait tous d’adresser à ce musicien, quand bien même ses notes sonnaient de travers. L’homme n’est pas allé au bout de sa partition et a planté son regard vide dans l’étui de son instrument garni de centimes en cuivre rouge, comme des feuilles d’automne annonciatrices d’un hiver dont on ne verra pas la fin.

Mais le monde est ainsi fait qu’on y côtoie parfois le pire et le meilleur. Ainsi, quelques minutes après, sur ce même angle de rue, un couple tendait un téléphone en guise d’accordeur au-dessus des cordes de notre homme. L’image était belle. Pour lui, c’était un hameçon bienveillant, le tirant vers le haut. Une cédille qui allait transformer les vociférations des cons en de plus beaux sons.

Ce geste banal est une belle allégorie de ce que notre société a perdu: l’écoute. Individualisée depuis longtemps, elle apparaît fondamentalement en plus divisée depuis qu’un virus a chamboulé nos certitudes. Les contradictions ne sont pas nouvelles mais c’est aujourd’hui celui qui crie tout et n’importe quoi plus fort que les autres que l’on entend.

Pas de vie sans musique

De guerre lasse, on laisse faire, on banalise, même quand cela revient à enfoncer celui qui n’avait rien d’autre à dire que quelques notes, fussent-elles dissonantes. Nietzsche, piètre compositeur mais excellent philosophe, disait que sans musique, la vie serait tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Le bougre, s’il nous voyait.

Mais cette scène d’un coin de rue normande qui avait bien mal commencé a fini teintée d’un bel espoir. Parce que la musique aura toujours quelque chose à dire et même de la pire des cacophonies, on peut en tirer un bout d’humanité. À condition qu’il y ait des oreilles pour écouter. À quoi ça tient, l’harmonie?

Julien Wicky

Julien Wicky est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Il est spécialisé dans les enquêtes, particulièrement en Valais. Il s'intéresse aussi aux thématiques du territoire, de la montagne, de l'énergie et du climat. Auparavant, il a travaillé au sein de la rédaction du «Nouvelliste». Plus d'infos @JulienWicky

