Pourparlers de Genève – Face à Moscou, les Ukrainiens se sentent privés de leur avenir En exigeant que Kiev n’adhère pas à l’OTAN, la Russie bafoue la souveraineté de leur pays, estiment de nombreux Ukrainiens, qui jugent cette condition inacceptable. Clara Marchaud - Kiev

Des manifestantes protestent contre l’intervention russe au Kazakhstan et les menaces de Vladimir Poutine à l’égard de l’Ukraine. Elles l’accusent de vouloir reprendre le contrôle des ex-républiques soviétiques. Kiev, 9 janvier 2022. KEYSTONE

«Dites non à Poutine!» Devant le Ministère des affaires étrangères ukrainien et à quelques mètres d’un monument aux morts de Maïdan, plusieurs centaines d’Ukrainiens voulaient faire passer un message, dimanche, à l’aube d’une semaine de négociations intenses entre les Occidentaux et Moscou.

À des centaines de kilomètres au nord et au sud, la Russie masse ses troupes – plus de 100’000 soldats – à la frontière et en Crimée annexée, faisant craindre une offensive sans précédent depuis le début de la guerre avec les insurgés prorusses soutenus par Moscou dans le Donbass au printemps 2014. La manifestation témoigne d’une crainte de la population ukrainienne: celle que les alliés de Kiev sacrifient la souveraineté du pays face aux bruits de bottes du Kremlin.