Derby vaudois aux Galeries – Face à Nyon, Vevey a montré les muscles Laxistes en première mi-temps, les Veveysans ont ensuite gagné la bataille de l’intensité face au BBC Nyon (82-74). Jérémy Santallo - Vevey

Au centre, Tyrell Johnson libère son coéquipier Michael Williams en posant un écran sur Joël Wolfisberg. Richard Sendra

Assis à notre table derrière le panier visiteur aux Galeries du Rivage, on a vu une différence saisissante. D’abord léthargique, avec un premier rebond seulement pris à la 14e minute, Jonathan Dubas a sorti les coudes et survolé la raquette nyonnaise, bien secondé par un Tyrell Johnson très occupé à limiter le bondissant Devante Brooks (15 rebonds dont 10 offensifs) et un Eliott Kübler plus concerné. «Nos intérieurs se sont réveillés et ont pris le dessus dans la raquette. Leur énergie nous a boostés», a noté l’ailier veveysan Mateus Rodrigues Rocha.