Efficacité du rappel anti-Covid – Face à Omicron, la 3e dose est-elle utile? De nombreuses personnes ayant fait le booster sont infectées par le variant. «Ce n’est pas que le vaccin a perdu en efficacité, c’est que le virus n’est plus le même», explique le Prof. Pantaleo. Marie Nicollier

2,2 millions de Suisses ont eu leur dose de rappel, soit 25% de la population. Fabrice COFFRINI/AFP

La vaccination, on le sait, n’offre pas une protection de 100% contre l’infection. Sur le front du SARS-CoV-2, ce taux de «réussite» n’a fait que baisser, au fur et à mesure de l’apparition des variants. Il faut dire que les vaccins ont été développés sur la base de la souche originelle, qui a beaucoup muté depuis. «Ce n’est pas que le vaccin a perdu en efficacité, c’est que le virus n’est plus le même», explique le professeur Giuseppe Pantaleo, chef du Service d’immunologie et allergie du CHUV.

«Il faut une mise à jour des vaccins.» Prof. Giuseppe Pantaleo (CHUV), immunologue

Sa conclusion: «Il faut une mise à jour des vaccins». Les fabricants (dont Moderna et Pfizer) planchent sur un produit spécifique à l’ennemi Omicron, variant désormais dominant.