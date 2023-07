Tennis – Face à Munar, Wawrinka s’est sabordé et dit adieu à Gstaad Stanislas Wawrinka a perdu le contrôle d’un huitième de finale pourtant bien embarqué. Face à l’Espagnol Jaume Munar, le Vaudois s’est incliné en deux sets (7-6(3) 6-1). Elias Baillif

keystone-sda.ch

Stanislas Wawrinka est un meilleur joueur de tennis que Jaume Munar. Jeudi, en huitièmes de finale, quand le Vaudois maîtrisait son jeu, Munar n’a pas pu faire grand-chose, si ce n’est profiter d’un point de vue privilégié pour contempler un défilé de balles qui lui passaient sous le nez. Des balles recouvertes par un coup droit terrible, se riant bien des trajectoires bombées d’un Munar qui tentait de se défendre avec les moyens du bord.



Ces beaux moments de tennis, Wawrinka les a par exemple offerts au public de Gstaad lorsqu’il a aligné cinq jeux d’affilée dans le premier set. Breaké d’entrée par son rival espagnol, Stan the Man s’est refait une santé à force de coups gagnants. «J’étais en train de reculer derrière la ligne de fond. Je ne pouvais pas tenir le rythme», a avoué Munar au terme du match, en référence à ces instants de suprématie rivale.



Balle de set et effondrement

Lorsque Munar s’est retrouvé à un point du renoncement de la première manche, à 5-2, le scénario du match semblait cousu de fil blanc. Il avait suffi à Stan de se remettre à jouer sérieusement pour que l’irrévérence de son adversaire, 110e mondial, ne soit plus qu’un vieux souvenir. Voir le primat de la logique se rire de l’absurde était quelque part rassurant; il y a certaines hiérarchies que l’on préfère voir respectées. Mais Munar, lui, n’avait visiblement que faire de l’ordre établi.

L’Espagnol a sauvé la balle de set, remporté son jeu de service mettant fin à l’hémorragie et bon an mal an, est revenu à cinq partout, bien aidé par les erreurs de Wawrinka retombé dans ses travers initiaux. Le local du tournoi ne le savait pas encore, mais il venait de laisser passer une opportunité qui ne se représenterait plus. Revenues hanter son jeu, les erreurs directes - 20 au total dans la première manche - allaient se révéler rédhibitoires dans un tie-break sèchement perdu (7/3).



Hagard, victime d’un auto-sabordage, l’ancien vainqueur de Roland-Garros a traîné son spleen dans la suite de la partie. Défait 6-1 dans le deuxième set, Wawrinka prend congé du tournoi de Gstaad avec la certitude d’avoir pu mieux faire; répétons-le, il est un meilleur joueur de tennis que Jaume Munar.



