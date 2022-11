Secteur en transformation – Vétérinaire indépendant, espèce en voie d’extinction La Suisse forme trop peu et fait face à une pénurie de praticiens. Le modèle du généraliste se perd désormais au profit de spécialistes évoluant au sein de cabinets appartenant à des groupes. Catherine Cochard

Les chats et les chiens sont la «niche» la plus rentable du secteur des soins vétérinaires. KEYSTONE/Gaetan Bally

Corinne* habite le canton et amène depuis des années ses chiens chez un vétérinaire indépendant. Récemment, en urgence, elle s’est rendue dans un cabinet du Swissvet Group, un des consortiums actifs dans le canton (lire encadré ci-dessous). Sur place, le praticien fait passer une série de tests à son animal et prescrit un traitement. De retour chez son véto habituel, celui-ci découvre avec stupeur ce qu’a fait le concurrent. «Pour lui, les médicaments étaient superflus, et il m’a dit que ça n’était pas la première fois qu’il constatait que les praticiens du groupe avaient la main lourde sur les prescriptions, relate la Vaudoise. Hormis la facture élevée, ce qui m’a agacée, c’est qu’on donne des pilules inutiles à ma chienne.»