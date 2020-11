Le Trade Club Vaud (TCV) et la Fédération vaudoise du commerce de détail (FVCD) ont écrit au gouvernement pour lui faire part de leur mécontentement face aux aides minimes reçues pour atténuer les pertes subies par le secteur pendant la pandémie. Alors que la période stratégique de décembre commence, il vient de subir un refus d’étendre ses horaires pour favoriser une meilleure répartition des flux dans ses rayons et donc de meilleures conditions sanitaires… Le point en trois questions avec Pascal Vandenberghe, président du TCV.

Quel était le plan à mettre en place?

L’idée était de disposer d’une meilleure répartition des flux dans nos commerces pour cette période clé qu’est la fin d’année. Pour certains commerces, le seul mois de décembre représente le 40% de leur activité annuelle. Nous avons rencontré à deux reprises les conseillers d’État Rebecca Ruiz et Philippe Leuba à qui nous avons pu faire comprendre le risque sanitaire pour les clients comme pour le personnel que représentait une concentration de monde dans nos magasins. Pour y remédier, nous nous étions entendus sur une extension des horaires, voire une ouverture des magasins deux dimanches en décembre, afin de lisser l’afflux de clients. Plus précisément, nous aurions sacrifié les traditionnelles soirées de Nocturnes (durant lesquelles les magasins restent ouverts jusqu’à 22h) contre six jours répartis sur deux semaines – les 16, 17, 18, 21, 22 et 23 décembre – d’ouverture prolongée jusqu’à 20h30. Avec la garantie qu’aucun employé ne travaillerait plus de deux soirs par semaine. On espérait que le Conseil d’État prendrait ses responsabilités, à l’instar de ce que Mauro Poggia a fait la semaine dernière à Genève en autorisant l’ouverture des commerces jusqu’à 20h le samedi. Malheureusement, notre objectif n’était pas partagé par les représentants du syndicat Unia…