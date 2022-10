Après cinq revers de rang – Face à Zoug, les Lions ont enfin retrouvé leur mordant En battant à la surprise générale le double champion de Suisse en titre samedi soir, le Lausanne HC a enfin affiché l’attitude espérée par son public. Le club vaudois entend construire sur ce succès. Chris Geiger

Martin Gernat, Robin Kovacs et Tim Bozon ont enfin regoûté à la victoire samedi soir contre Zoug. Keystone

Les Lions lausannois avaient quitté la Vaudoise aréna sous les sifflets de leurs supporters samedi dernier après la débâcle subie dans le derby lémanique face à Ge/Servette (1-5). Sept jours plus tard, l’ambiance délétère a fait place à des instants de communion, de complicité et de partage entre joueurs et fans vaudois. Comme quoi, tout peut aller très vite dans le hockey sur glace.