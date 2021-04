Hockey sur glace – Face à Zurich, Lausanne sait comment faire Il y aura un duel de Lions en quarts de finale des play-off dès mardi prochain. Voilà qui renvoie à un match référence livré ce samedi au Hallenstadion. Jérôme Reynard Rapperswil

Les Lausannois mettent le cap sur les play-off et une confrontation face à Zurich. KEYSTONE

Si Lausanne avait fait le job, lundi à Rapperswil, il aurait bouclé sa saison régulière à la deuxième place, meilleur résultat dans l’histoire du club (3e en 2018-2019), et serait en train de spéculer sur l’identité de son adversaire en quarts (Bienne ou Rappi, opposés en pré-play-off) avec la certitude de ne pas croiser Zoug avant une potentielle finale. Au lieu de cela, il doit se contenter du quatrième rang* et peut se mettre à préparer une série qui s’annonce des plus tendues contre Zurich (5e) et son armada offensive, que beaucoup voyaient aller au bout en début de championnat.