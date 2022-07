Drame écologique au Brésil – Face au barrage monstre, la jeunesse se révolte À Altamira, le barrage du Belo Monte a détruit une partie de l’environnement et le tissu social. Pourtant, une partie de la population se bat. Anne Vigna envoyée spéciale, Altamira

Le barrage de Belo Monte a englouti 470 km 2 de végétation. 25 000 personnes ont été déplacées. NORTE ENERGIA S.A

Face à lui, Dionatan de Souza, 23 ans, a tendance à baisser les yeux. Regarder le barrage de Belo Monte lui demande un effort: «Quand je regarde ce barrage, j’éprouve de l’angoisse, car on ne voulait pas de ce projet. Malheureusement, il a été construit et il a apporté destruction et violence. Et maintenant, nous devons nous battre encore et encore pour sauver ce qui peut l’être.»