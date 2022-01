Conséquences psychologiques de la pandémie – Face au Covid, les filles expriment plus leur mal-être Dans les unités de soins, les garçons sont moins présents. Mais les experts mettent en garde: cela ne signifie pas forcément qu’ils vont mieux. Caroline Zuercher

À l’adolescence, les filles sont plus nombreuses que les garçons à être traitées en pédopsychiatrie Shestock/Blend Images LLC/Getty Images 1 / 1

Le Covid affecte le moral des ados. En particulier des filles, qui expriment davantage leur mal-être. «Pour les plus de 12 ans, près de la moitié des demandes d’hospitalisation concernaient des garçons en 2018. Pour l’année 2021, nous en avons enregistré 419 pour des filles et 133 pour des garçons», décrit Kerstin von Plessen, cheffe du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHUV.