Qui se souvient de l’opération «charbon»? C’était, en 1996, la première action policière d’envergure, à Lausanne, pour déstabiliser le marché de la cocaïne qui s’installait durablement dans l’espace public. Le phénomène est donc quasi trentenaire. Pour tenter de le juguler enfin, le Canton vient de se doter d’un outil stratégique qui allie les professionnels sociosanitaires et la chaîne pénale répressive. Cette politique semble avoir obtenu des résultats positifs à Zurich et à Berne.

Du côté vaudois, tout a été tenté dans le registre policier et pénal: harcèlement des dealers, opérations coup de poing, occupation préventive du terrain, zones d’exclusion, comparution accélérée. Les prisons, pourtant agrandies, se sont remplies de trafiquants petits et grands. La moitié des détenus se trouve derrière les barreaux en raison d’infractions à la loi sur les stupéfiants. «Tout ça pour ça» puisque le Conseil d’État a récemment admis que «le trafic ne diminue quasiment pas et se renouvelle en permanence.»

«Pour mettre un terme au jeu des policiers qui courent sans fin après les vendeurs, il sera inévitable d’explorer des pistes vraiment innovantes afin de casser le trafic.»

Vu ce constat pessimiste difficile à contredire, on souhaite plein succès à la nouvelle politique. Mais y croit-on vraiment? Si la consommation était aisée à réduire, cela se saurait. Et tant que des clients feront leurs emplettes régulières de drogues illicites, des dealers tenteront leur chance.

Pour mettre un terme au jeu des policiers qui courent sans fin après les vendeurs, il sera inévitable d’explorer des pistes vraiment innovantes afin de casser le trafic. Par exemple, modifier le statut juridique de certaines substances, pour ne pas parler de «légalisation», le mot qui fait peur. Bâle tente déjà une expérience de distribution de «cannabis récréatif» en pharmacie. Lausanne a aussi un projet du même type qui attend une autorisation fédérale. On ne perd rien à essayer.

