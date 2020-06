Les Chambres viennent d’approuver un durcissement des conditions d’accès au service civil proposé par le Conseil fédéral. Concrètement et en très résumé, il sera désormais plus difficile pour qui aura commencé à servir dans l’armée de poursuivre son engagement en tant que civiliste, avec un délai de douze mois pour passer de l’un à l’autre. Il s’agit de la goutte qui fait déborder le vase pour les milieux défendant le service civil, qui ont combattu en vain ces dernières années les diverses réformes visant à le rendre moins attractif. Un référendum sera ainsi lancé contre cette modification législative.

Derrière cet acharnement contre le service civil, il y a l’idée chez certains tenants d’une armée d’avant-hier qu’il s’agirait d’une «planque», une solution de facilité pour ceux qui ne voudraient pas vraiment servir leur pays.

«S’il est par la force des choses moins martial et contraignant que celui d’un soldat, le quotidien d’un civiliste n’en reste pas moins cadré et laborieux»

Pourtant, si l’on s’y penche de plus près, on voit que le quotidien d’un civiliste n’est de loin pas comparable à celui d’un touriste, et s’il est par la force des choses moins martial et contraignant que celui d’un soldat, il n’en reste pas moins cadré et laborieux.

Le civiliste doit tout d’abord effectuer une fois et demie le nombre de jours qui incombent à qui choisit le service militaire. C’est la fameuse «preuve par l’acte», qui le voit se mettre au service de la collectivité 368 jours au lieu de 245. Il doit répondre ensuite à des contraintes en matière de nombre de jours de service par année, de domaines dans lesquels accomplir son affectation ou encore d’heures de travail hebdomadaires.

Il effectue surtout des tâches utiles pour la société, dans des domaines demandeurs de main-d’œuvre. En neuf ans d’affectation, j’ai ainsi travaillé dans les cuisines d’un EMS, en tant qu’accompagnant pour personnes âgées ou encore dans des projets de protection de l’environnement.

Une opposition regrettable

Il est regrettable de vouloir opposer service militaire et service civil. Il s’agit de deux manières différentes mais complémentaires de se mettre à la disposition de la collectivité, tout aussi respectables et chargées de sens l’une que l’autre.

Notre pays a besoin d’une armée pour répondre à des tâches de sécurité interne et externe, et pouvoir venir en aide à la société civile en cas de catastrophes, comme cela a été le cas lors des semaines difficiles que nous a fait traverser le Covid-19. Il a également besoin d’un service civil fort, qui donne une option à qui souhaite s’engager de manière différente pour la collectivité.

Aussi, au lieu de limiter les possibilités d’accès au service civil, il faudrait peut-être également s’interroger quant aux raisons qui poussent des personnes ayant commencé le service militaire à vouloir changer de voie.

Il est en tout cas certain qu’un débat mérite d’avoir lieu sur la place du service civil dans notre société. Le référendum en cours permettra à la population de donner une première indication à cet égard.