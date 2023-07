Ils ont mis du temps à arriver, les enseignements du fameux monitoring du Jura franco-suisse, derrière lequel l’État s’est très souvent réfugié quand il s’agissait de faire bonne figure face à une situation paraissant hors de contrôle sur les alpages.

Après six ans, des centaines d’heures à chaque saison et au final un doublement des capteurs, on en mesure aujourd’hui la portée. Un simple pointage réalisé à la demande de «24heures» dans une période un peu incertaine s’avère déjà riche d’enseignements: il n’y a plus seulement deux meutes dans le Jura. S’y ajoutent deux nouveaux groupes, bien partis pour former des meutes à leur tour.

Face à une thématique aussi sensible, cela fait du bien de tendre le micro aux biologistes et de mesurer le nombre de questions qui restent ouvertes. Le loup ne fait pas que troubler les troupeaux et le monde pastoral, il montre à quel point on peine encore à comprendre ses réalités et sa façon de retrouver un territoire qu’il n’avait plus vu depuis plus d’un siècle. Mieux: génétique, capteurs acoustiques, technologie de pointe ou simples relevés d’empreintes nourrissent au contraire une carte pleine de nuances et de doutes. Les théories de bistrot et les scénarios manichéens y trouvent difficilement leur place.

Comprendre comment le loup se déplace, comment il compose son territoire ou comment il le perd, c’est aussi jeter un autre regard sur notre Jura. Il en ressort multiple, fragile, loin de se limiter aux frontières et aux constructions humaines.

Derrière l’émotionnel et les récupérations politiques, il y a toutefois désormais une certitude. Le loup va continuer son expansion du fait du mouvement d’individus à travers toute l’Europe, qui croisent dans les espaces du Jura une population désormais autochtone, assez de proies et des zones suffisamment préservées. Rien que ça, à l’heure de l’effondrement de la biodiversité, c’est une bonne nouvelle. Tous ne le verront pas comme ça, et c’est normal.

Là-haut, qui tend l’oreille entendra les hurlements au clair de lune et les craintes ô combien légitimes des paysans. Mais peut-être qu’en écoutant mieux les biologistes, on saisira les nuances qui nous manquent.

Erwan Le Bec écrit pour le quotidien 24heures depuis 2010. Il couvre, entre autres, l'actualité vaudoise. Plus d'infos @ErwanLeBec

