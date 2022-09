Football – Face au LS, Josias Lukembila va pouvoir jauger sa progression L’ailier gauche lausannois, formé à Team Vaud, s’éclate depuis un an au FC Wil. Avant de retrouver son ancien club, ce vendredi (20h15), il mesure le chemin parcouru. Brice Cheneval

Depuis son arrivée à Wil, Josias Lukembila totalise 13 buts et 10 passes décisives en 43 matches. Keystone

Excitation, impatience, nostalgie. C’est un petit peu tout cela qui se mélange en ce moment dans la tête de Josias Lukembila. Wil se rend au stade de la Tuilière ce vendredi soir (20h15) et il s’agit d’un déplacement forcément particulier pour l’ailier gauche de 23 ans, natif de Lausanne, formé à Team Vaud et lancé chez les professionnels au Lausanne-Sport. «Ça fait plaisir de revenir dans cette enceinte où j’ai eu la chance de jouer, dit-il. Mais ça va me faire drôle de me retrouver dans le camp adverse.»

À l’été 2021, Lukembila avait quitté le LS dans la plus grande discrétion, après seulement 10 bouts de matches en équipe première. Un an plus tard, le voilà dans la peau d’un titulaire indiscutable chez l’actuel leader de Challenge League. Ce retour aux sources lui permet d’apprécier la progression: «J’ai évidemment ressenti une petite déception de ne pas être parvenu à percer dans le club de ma ville. Mais avec le recul, je me dis que ce n’était simplement pas là-bas que je devais grandir. C’est le fait de me retrouver dans l’inconfort, de changer d’environnement, qui m’a permis d’évoluer à ce point. Quand tu es dans ta ville, ton attention peut vite se diluer. Surtout quand ça ne se passe pas très bien. Alors que là, je me remets vite en question et je suis focalisé sur le foot.»

Josias Lukembila sous le maillot du Lausanne-Sport en février 2021. Keystone

Adoubé par Alex Frei

Les bases étaient là. Il lui manquait simplement du temps de jeu et la confiance d’un staff. Un terreau. Ce qu’il a trouvé à Wil. Dès son arrivée, Lukembila est installé dans le onze par Alex Frei. «En tant qu’ancien attaquant, il nous poussait toujours à dézoner. Il est le premier à m’avoir accordé autant de liberté», remercie-t-il. Le changement d’entraîneur, en novembre 2021, n’impacte en rien sa trajectoire. Brunello Iacopetta, qui a remplacé au pied levé le recordman des buts en équipe de Suisse, a bien cerné le profil du Lausannois et continue de le placer dans les meilleures conditions. «Je suis un joueur créatif, j’aime être libre, m’amuser, présente-t-il. C’est là où je pense être le plus performant. Le coach l’a compris. Que ce soit sur le plan personnel ou footballistique, il me demande de me lâcher.»

Lukembila boucle sa première saison à Wil avec 10 buts et 7 passes décisives en 31 matches. Un bilan flatteur, malgré une deuxième moitié d’exercice moins flamboyante: 2 buts et 2 passes décisives entre la 20e et la 36e journée, contre 8 réussites et 5 «assists» sur ses 14 premières sorties. Pour l’heure, il est reparti sur des bases similaires. Statistiquement - 2 buts, 3 passes décisives en 8 matches - et en termes d’impact dans le jeu. Provocateur balle au pied (il est le sixième joueur de Challenge League à tenter le plus de dribbles par match, avec une moyenne de 6,39), remuant à la perte du cuir (il est l’un des catalyseurs du pressing saint-gallois) et électron libre en phase offensive, l’ex-international M20 remplit à merveille son rôle d’«energizer». «Mes points forts reposent sur la vitesse et l’explosivité. Donc ce que le coach me demande, c’est d’attaquer l’espace en permanence», relate-t-il.

Wil se prend à rêver

Dans son sillage, et celui d’autres satisfactions comme le gardien Marvin Keller, le capitaine Philipp Muntwiler, le milieu Kastriot Ndau ou l’ailier droit Sofian Bahloul, Wil réalise un départ canon et se prend à rêver. «Je mentirais si je disais que j’y aurais cru en juin, reconnait Lukembila, parce qu’on ne sait jamais quelle tournure peut prendre un championnat. Mais vu ce qu’on est en train de construire au fur et à mesure des matches, je me dis qu’il y a moyen de faire quelque chose.»

Comment expliquer une transformation aussi spectaculaire pour un club abonné au bas de classement depuis de nombreuses années, qui reste sur une avant-dernière place et dont le staff n’a pas bougé à l’intersaison? «Le fait d’avoir effectué une préparation complète avec le même entraîneur nous a permis d’assimiler complètement sa méthode, avance l’ailier d’origine congolaise. Il a eu le temps nécessaire pour pouvoir appliquer ses idées. Grâce à lui, la mentalité du groupe a changé. Il insiste chaque jour sur l’importance du collectif, de se donner pour les autres. Et puis il nous dit de prendre du plaisir. Tout cela fait que notre équipe est très soudée. Plus stable et plus équilibrée à tous les niveaux, aussi.»

Les spectateurs de la Tuilière sont prévenus: il y a des chances qu’ils soient surpris par la qualité de ce FC Wil. Et par l’envergure prise par leur ancien joueur, également.

