Festival à Romainmôtier – Face au virus, les Scènes du Chapiteau se réinventent L’événement estival s’égrènera un mois durant, les vendredis et samedis, dès le 24 juillet. Antoine Hürlimann

À cause du Covid-19, les soirées auront lieu sur inscription et le nombre de places est limité à 50 personnes. Jean-Pierre Vicario

Alors que l’été se déroulera sans les grands festivals à cause de la crise du nouveau coronavirus, les Scènes du Chapiteau, à Romainmôtier, font le pari de maintenir une offre culturelle dans l’un des plus beaux écrins du canton. Non sans quelques grosses modifications. En effet, après avoir fêté ses 10 printemps l’été dernier, l’événement s’égrènera exceptionnellement sur dix soirées – les vendredis et samedis – dès le 24 juillet.

Dans la clairière idyllique qui accueille chaque année les festivaliers, concerts, animations et bonne chère, comme le veut la devise de l’association Champs libres qui chapeaute les Scènes du Chapiteau, attendent les curieux. Ces derniers devront réserver leur billet sur le site internet de la manifestation, la capacité d’accueil étant limitée à 50 personnes par soir. À noter que la restauration sera assurée par l’excellente rôtisserie du village Au Gaulois. «Nous voulons ne prendre aucun risque et respecter les consignes sanitaires des autorités, explique Philippe Gervaix, président de l’association. En réduisant ainsi le public, nous limitons grandement nos revenus. Nous avons donc ramené notre budget à environ 70’000 francs (contre 100’000 l’année précédente) pour rester dans les clous.» Il reprend: «Si la situation le permet, nous augmenterons le nombre de billets courant août. Mais la santé des visiteurs, de nos équipes et des artistes reste notre priorité.»

«Si la situation le permet, nous augmenterons le nombre de billets courant août. Mais la santé des visiteurs, de nos équipes et des artistes reste notre priorité» Philippe Gervaix, président de l’association Champs libres

Malgré cette nouvelle mouture qu’il a fallu entièrement repenser, le président se dit «confiant» et estime que le public répondra présent. Grâce, notamment, à la séduisante affiche du festival qui fait la part belle aux artistes de la région et du pays: le «punk de salon» d’Yverdon Fabian Tharin, la chanteuse lausannoise Billie Bird ou encore l’homme-orchestre de Saint-Oyens Lionel Buiret, qui conclura la manifestation, le samedi 22 août.