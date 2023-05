Guerre en Ukraine – Face aux menaces du G7, les Moscovites défient au quotidien les sanctions Loin de l’écroulement économique espéré par les Occidentaux, la capitale russe continue de vivre la belle vie. En pleine insouciance mais aussi… en pleine schizophrénie. Benjamin Quénelle - Moscou

Des femmes devant une affiche appelant à la conscription, à Moscou, le 19 mai 2023. AFP/ALEXANDER NEMENOV

«Les sanctions? La vie est belle!» D’un revers de la main, regard à la fois fataliste et moqueur, Piotr ne cache pas son insouciance à la terrasse d’un de ces cafés à la mode dans le centre de Moscou. Le jeune homme, trentaine dynamique, cadre commercial dans une société agricole, suit de loin la politique. «Il y a la guerre. Et les mesures occidentales contre nous. Mais l’essentiel, c’est de continuer à vivre et à travailler», lance-t-il en sirotant un cocktail.