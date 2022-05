Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi s’entendent bien. Ce qui ennuie notamment l’Union européenne. Ici le 6 décembre 2021 à New Dehli.

Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi s’entendent bien. Ce qui ennuie notamment l’Union européenne. Ici le 6 décembre 2021 à New Dehli.

«Si l’Inde contrecarre les sanctions contre la Russie, ce sera perçu comme un geste inamical. Tout ce qu’on espère, c’est que New Delhi ne coopérera pas avec Moscou pour les contourner.» La petite phrase, prononcée deux semaines après le début de l’invasion de l’Ukraine par un ambassadeur européen en poste en Inde, résume l’enjeu crucial de la position indienne dans le conflit ukrainien.

Voilà deux mois que ministres et représentants de l’Union européenne défilent dans la capitale indienne pour prier le gouvernement nationaliste de Narendra Modi de réduire ses achats de pétrole russe. Mais New Delhi reste ferme: elle refuse de suivre les sanctions occidentales. Plus inquiétant, les échanges commerciaux entre l’Inde et la Russie s’intensifient. Et des filières se mettent en place.