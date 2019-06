Face aux vents contraires, Rafael Nadal reste le plus fort

Comme d’habitude, Rafael Nadal a déclaré au micro que «Rodgeur est le meilleur de l’histoire» mais, pour la première fois, il a introduit le mot «probablement» dans la phrase. Comme d’habitude, son rival avait déjà quitté l’arène, les épaules affaissées sous le poids de l’échec, de la honte, peut-être, ovationné par une foule qui n’a eu de cesse de le soutenir, toutes ces années, tandis qu’il ondoyait vers la sortie.

Adieu volées, vacheries

Rafael Nadal a encore gagné: pas d’histoire. Pour ainsi dire, il n’y a même pas eu d’intrigue (6-3 6-4 6-2). On avait noirci des pages de théories rationnelles sur le schéma des uns et des autres, on avait psychanalysé les joueurs à l’aune de leurs confrontations récentes (5-0 en faveur de Federer), on avait empilé les papiers et le vent a tout emporté. Un vent fuyant, bruyant, escortés de nuages menaçants, dans une ambiance de fin du monde. «Un vent qui tourbillonne et amène beaucoup de sable dans les yeux», a témoigné Nadal.

Dans ces conditions climatiques, adieu volées, vacheries et conspirations. «L’affiche du siècle» a surtout testé les facultés d’adaptation de deux briscards, leur niveau de fatalisme et leur tolérance au renoncement, à trente ans passés, face aux aléas du temps qui lasse. «Je n’ai pas cédé à la frustration», promet Roger Federer. Reste qu’il l’a moins bien gérée: sept des neuf jeux du premier set ont été remportés avec le souffle dans le dos, et les deux exceptions sont le fait d’un Nadal plus solide, plus réactif, face aux vents contraires. Plus résilient, historiquement.

Envolée lyrique

L’Espagnol a tenté d’installer l’échange et Federer n’est pas entré dans son jeu: à bientôt 38 ans, il a passé l’âge des péchés d’orgueil. Mais puisque le vent a balayé ses plans, Nadal a fait tout autre chose, des choses magnifiques. «C’est quand même beau de le voir jouer sur terre», a relevé Federer. Il a bien dit: le «voir» jouer. «Je me suis battu, jure le Bâlois. Je sais que je n’en ai pas l’air, rien de nouveau dans ce domaine, les apparences sont contre moi. Mais j’ai cherché des solutions.»

À force de composer avec le vent, Nadal en a fait une envolée lyrique: des changements de direction fantastiques, des diagonales de fou, une agilité si subtile face aux slices et aux amorties, des passings impensables. Tout à son inspiration débordante, l’Espagnol en a oublié d’insister lourdement sur le revers du «meilleur joueur de l’histoire», s’il n’a pas tenté davantage de variations que son rival, allez savoir…

Comme d’habitude, des «Rodgeur, Rodgeur» sont descendus des gradins pour réanimer le Maître, alors que le cœur n’y était plus. Comme d’habitude, on l’a vue venir cette balle qui le laisserait abattu. Ce fut à 4-4, 40-0, au deuxième set. Federer a complètement raté son premier service. Il en a rigolé un peu, pour évacuer la gêne, puis il a bâclé sa seconde balle. 40-15. Puis 30. Puis égalité. Puis break. Et fin de l’histoire.

«C’était un jour à ne penser à rien, à ne pas planifier, seulement à rester concentré sur l’instant présent et à accepter l’adversité, en gardant constamment une approche positive, a commenté Nadal. J’espère conserver cette attitude dimanche, parce que j’en aurai besoin. J’ai acquis une certaine confiance en moi depuis mon arrivée à Paris et j’aimerais évidemment y remporter un douzième trophée (ndlr: un dix-huitième en Grand Chelem, à deux unités de Federer). Mais si je commence à me plaindre de la météo, tout pourrait changer.»

Sur la terre comme au ciel

Pour la première fois vendredi, sous le coup de 13 heures, Nadal avait d’abord gagné à l’applaudimètre; mais les médisants arguaient que les fans de Federer étaient encore à table, quand ceux de l’Espagnol avaient emporté un sandwich. «J’ai vécu deux semaines inoubliables, peut-être les plus mémorables de toute ma carrière, dira Federer. J’ai rarement reçu un accueil aussi chaleureux. Chaque jour, derrière chacun de mes pas, il y a eu un monde et un enthousiasme fous.»

À la fin, c’est toujours la même histoire: l’un reçoit le trophée, l’autre l’ovation. C’est une vieille marotte de quatorze ans auquel tous les passionnés de tennis resteront attachés, même s’ils la connaissent par cœur, pendant encore des siècles et des siècles: Rafael Nadal le tout-puissant face à Roger Federer le créateur. 6-0, ainsi soit-il. (24 heures)