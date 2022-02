L’invité - Face aux zadistes, une justice perdue dans l’éther

Peut-on devoir exécuter une peine de prison sans avoir commis le moindre délit? En Corée du Nord ou en Syrie, pas de problème. Mais sous nos latitudes? Hypothèse burlesque: la Suisse, perle des démocraties, gendre idéal de l’État de droit, n’envoie jamais un justiciable innocent découvrir les joies du réfectoire et du parloir – hormis crasse erreur judiciaire, scénario plutôt exceptionnel.

Mais une anomalie juridique est apparue en filigrane du premier procès des zadistes au Tribunal d’arrondissement de La Côte, une logique qui conduirait précisément à embastiller une personne qui n’a pas volé un Carambar. C’est du moins les conséquences improbables que l’on pourrait déduire des arguments que le Parquet a exposés devant le juge.

«Est-on condamné parce que coupable ou coupable parce que condamné?»

Retour en arrière. En novembre 2020, le cimentier Holcim SA dépose une plainte pénale pour violation de domicile contre les zadistes du Mormont. Après leur évacuation fin mars 2021, le Parquet prononce des ordonnances à la chaîne, distribuant peines de prison ferme à tour de bras. Les activistes, dont bon nombre ne révèlent pas leur identité, font opposition. Le Parquet tranche: les oppositions des «anonymes» ne sont pas valables. Pour ces derniers, estime-t-il, les ordonnances sont ainsi entrées en force. La prison les attend.

Or, surprise: le 20 mai 2021, Holcim retire sa plainte. Pour tous les zadistes. La violation de domicile, seule infraction dans cette affaire qui peut à la rigueur valoir une privation de liberté, ne se poursuit pas d’office. Si le Parquet tient mordicus à réprimer les militants malgré ce retrait, il est donc censé au moins rendre de nouvelles ordonnances expurgées de toutes peines de prison, y compris pour les «anonymes». En effet, selon le Code de procédure pénale (articles 356 et 392 pour le détail), si A et B sont tous deux condamnés pour la même affaire, respectivement avant et après un retrait de plainte, la sanction revue à la baisse contre B doit également profiter à A. Dit autrement, la loi pénale s’applique de manière identique pour les mêmes faits.

Difficile de s’y retrouver

Mais le Parquet ne semble pas l’entendre de cette oreille. Devant le juge, il soutient qu’un retrait de plainte ne permet pas de remettre en cause une ordonnance pénale entrée en force. Pourquoi? Parce qu’un tel retrait, dit-il, n’est pas un motif de «révision». On s’y perd.

Résultat: certains zadistes allaient devoir purger une peine de prison à cause de décisions de justice déracinées de tout fondement matériel, flottant dans l’éther, ne se légitimant plus que par elles-mêmes.

Tout l’édifice pénal repose sur un postulat fondamental: on est condamné si et seulement si on est coupable. Poussé à l’absurde, le raisonnement du Parquet semble énoncer l’inverse: on est coupable parce qu’on est condamné. À Nyon, le juge a sans doute perçu l’énormité. Et peut-être le procureur général, apparemment déterminé pour l’heure à faire appel, finira-t-il tout de même par la percevoir également.

Robert Ayrton Afficher plus Avocat

