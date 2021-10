Ils sont omniprésents dans nos vies. Et pourtant, le commun des mortels peine encore à mesurer la puissance des réseaux sociaux. Le plus connu d’entre eux, Facebook, est la sixième entreprise du monde, avec plus de 900 milliards de dollars de capitalisation boursière. La start-up étudiante des années 2000 est devenue une machine aussi profitable que tentaculaire, dont le fonctionnement échappe aux utilisateurs autant qu’aux autorités politiques.

Les révélations des «Facebook Files» nous permettent aujourd’hui de pénétrer la «boîte noire» du géant de la tech. Ces documents internes montrent que Facebook peine à maîtriser le fonctionnement de ses propres algorithmes. Ces derniers ont tendance à rendre «viraux» des contenus dangereux – des appels à la haine interethnique aux comptes pro-anorexie sur Instagram, filiale de Facebook. À l’interne, l’équipe chargée de lutter contre ces phénomènes peine parfois à s’imposer face aux intérêts commerciaux.

«Il n’est pas normal qu’une fuite de données soit le seul moyen de savoir ce qui se passe vraiment chez Facebook.»

Il n'est pas normal qu'une fuite de données soit le seul moyen de savoir ce qui se passe vraiment chez Facebook. D'autant plus que le réseau social s'est étendu agressivement dans les pays émergents, où il est parfois la source d'information dominante. Une transparence accrue de son fonctionnement est donc indispensable. Facebook dit ne pas être opposé à davantage de régulation par les États – à condition qu'il y ait des règles identiques pour tous les réseaux sociaux. En légiférant, les responsables politiques devraient garder à l'esprit cette évidence: avec 3,5 milliards d'utilisateurs, Facebook est le média le plus puissant de notre époque. Lui imposer des règles analogues à celle des médias dits traditionnels – qui sont responsables des contenus qu'ils publient – est, au minimum, une piste à explorer.

