Politique à Romanel-sur-Lausanne – Fâché contre le LEB, le conseil met les pieds au mur Le Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne a refusé un crédit de construction pour deux passages sous-voies. Sylvain Muller

À la hauteur de l’ancienne halte du Lussex, entre Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery, la route devrait prochainement passer sous le train. 24 Heures / Chantal Dervey

Exprimer son ras-le-bol en bloquant les projets. C’est visiblement l’option prise par le Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne. Deux mois après avoir refusé un crédit d’étude pour la réalisation du fameux barreau de la Sauge et un passage dénivelé au Lussex, l’assemblée a refusé jeudi passé, par 29 non, 18 oui et 3 abstentions, un crédit de construction pour des passages dénivelés au Lussex justement et à la gare du village.