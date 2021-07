La Tour-de-Peilz – Fâchés du report d’un vote, ils quittent le Conseil! Lors du débat tendu sur la rénovation du château, une vingtaine d’élus ont mis les voiles jeudi, mettant fin à la séance. Malaise. Karim Di Matteo

Les divergences concernent en premier lieu l’aspect financier et l’intégration du donjon dans la structure du futur établissement. Chantal Dervey

Tout le monde était préparé à un débat animé, mais pas à un tel scénario. Les conseillers communaux de La Tour-de-Peilz ont eu droit à l’apéritif de fin de législature bien plus tôt que prévu. La raison? La séance, promise à durer à la salle des Remparts, a été stoppée net après à peine deux heures, faute de conseillers en nombre suffisant.

À l’invitation du PLR Guy Chervet, la majorité de la droite et du centre a en effet quitté la salle pour s’indigner du report à septembre du vote sur les 10 millions nécessaires à la rénovation du château et à la construction d’un restaurant à l’emplacement de l’ancien donjon. Au deuxième comptage, ils n’étaient plus que 42 élus dans la salle, alors que pour poursuivre, il en aurait fallu… 43.