Vacances scolaires – Faire courber ses enfants pour partir en camping-car, c’est non La justice vaudoise a débouté des parents qui voulaient partir en vacances d’été plus d’un mois en avance pour sillonner l’Europe en famille. Laurent Antonoff

La justice a confirmé le refus des autorités vaudoises de libérer deux enfants du primaire pour ce qu’elles considèrent comme un voyage d’agrément relevant de la convenance personnelle. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

Bien des parents l’ont tenté: à l’approche des vacances, les petites ou les grandes, essayer de grappiller un jour ou deux sur l’école, histoire de prendre le bon avion, la bonne correspondance ou de décrocher la bonne location. On rédige une belle lettre au directeur. Et ça passe ou ça casse. Le cas sur lequel vient de se pencher la justice vaudoise est toutefois plus massif: des parents souhaitaient retirer leurs deux enfants de 8 et 11 ans de l’école avant les prochaines vacances d’été, un mois et deux jours avant exactement. Demande refusée.