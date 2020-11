Santé – Faire la sieste de temps en temps, c’est bon pour le cœur D’après des chercheurs lausannois, les personnes qui font la sieste une ou deux fois par semaine ont moins de maladies cardiovasculaires. Elisabeth Gordon en collaboration avec Planète Santé

Bien considérée dans certains pays, la sieste est mal vue dans d’autres. En Suisse, certaines entreprises encouragent leurs employés à s’accorder un court somme dans la journée Getty Images

Elle est souvent considérée comme un signe d’oisiveté et de paresse, notamment dans les pays du nord de l’Europe, où elle est plutôt mal vue. Au contraire, elle fait partie des habitudes quotidiennes dans les pays du sud de l’Europe, les pays anglo-saxons et au Japon. La sieste est en effet un «phénomène culturel», constate le Pr Raphaël Heinzer, directeur du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

En Suisse, elle fait de plus en plus d’adeptes, et certaines entreprises encouragent déjà leurs employés à faire un court somme dans la journée. Cela n’a finalement rien de surprenant tant la sieste, quand elle ne perturbe pas le sommeil nocturne, est bénéfique pour la santé. Elle pourrait même participer à la prévention des maladies cardiovasculaires, selon des médecins du CIRS.