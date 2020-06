Communauté régionale de la Broye – Faire moins, mais mieux, avec plus de moyens La cotisation annuelle à la Coreb passera à 11 francs par habitant dès 2021 pour améliorer le staff de la communauté régionale. Les délégués l’ont accepté, tout en souhaitant une réduction des missions. Sébastien Galliker

Directeur de la Communauté régionale de la Broye, Pierre-André Arm sera désormais secondé par une adjointe, Christel Losey Mosimann. Jean-Paul Guinnard

«Je suis effrayé de voir toutes les activités qui nous ont été présentées. Pour moi, c’est impossible de faire tout cela. J’ai l’impression qu’on se disperse.» Syndic de Villarzel et chef d’entreprise, Max Blaser n’a pas voulu remettre en cause l’augmentation de la cotisation à la Communauté régionale de la Broye (Coreb), jeudi lors de l’assemblée générale à Cugy (FR). Il s’est toutefois posé la question de l’efficacité de l’équipe face à une telle disparité de tâches.

«Si je ne devais donner qu’un seul mot pour définir ma mission, ce serait emploi», a tenu à rassurer Pierre-André Arm, directeur de l’entité. Pour justifier de faire passer la charge annuelle de 8 fr. 50 à 11 fr. par an et par habitant afin de pouvoir confirmer Christel Losey Mosimann comme assistante, il venait toutefois de donner une impressionnante liste de travaux dans lesquels la Coreb est active. On y parlait notamment d’économie, mais aussi de tourisme, de la Stratégie agricole régionale ou encore de déchets, parmi une bonne trentaine de missions.

Humainement impossible

«C’est humainement impossible à mes yeux de ne pas être superficiel quand on découvre autant d’activités pour une si petite équipe. La mission de la Coreb doit se recentrer sur l’économie», a renchéri Éric Collomb, député fribourgeois de Lully et directeur de Zumwald à Avenches, en demandant de revoir le cahier des charges. Comité et directeur ont répondu que certaines de ces missions sont parfois imposées par les cantons ou liées. «On ne peut pas vouloir développer des emplois sans transports publics performants», ont-ils notamment imagé, tout en rappelant les contraintes de l’intercantonalité.

«La mission de la Coreb doit se recentrer sur l’économie» Éric Collomb, député fribourgeois et directeur de Zumwald à Avenches

Finalement, la hausse a passé la rampe à la très large majorité (une abstention) des délégués des 37 communes valdo-fribourgeoises présentes. L’effectif de la Coreb passera ainsi de 3,8 ETP à 4,4. Outre les cotisations pour son fonctionnement, l’équipe pourra bien entendu encore compter sur les cotisations du fonds de développement régional, qui se montent de 3 à 7 fr. par habitant, selon les spécificités des communes.