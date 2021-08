[34/42] À Vaud l’eau – Faire pousser des tomates sans arrosage, c’est possible! Économiser l’eau en agriculture est un gros enjeu. Un maraîcher de Mont-sur-Rolle propose des semences de variétés anciennes qui ont moins soif. Yves Merz

Aux Jardins de Vert-Mont, à Mont-sur-Rolle, Cédric Peter cultive des tomates sauvages du Mexique, une des sept variétés originelles. Une tomate cerise sucrée et savoureuse. Odile Meylan

Cédric Peter aurait bien voulu nous montrer comment ses tomates ont pu pousser et mûrir sans arrosage. Mais avec les pluies diluviennes de cet été pourri, il faut le croire sur parole: cultiver des tomates en se dispensant de les abreuver, c’est possible! «Ou presque, nuance-t-il. Je les arrose une fois quand je viens de les planter, puis je les laisse.» Le maraîcher de Mont-sur-Rolle a intérêt à dire vrai puisque, sur son site, il commercialise des graines de variétés anciennes avec un logo figurant un arrosoir tracé en rouge.

La tomate côtelée d’Olmet, une variété provenant du village de Pascal Poot, dans le département de l’Hérault, en Occitanie. DR

Comme le relève le dernier rapport du GIEC, aux pluies abondantes succéderont des sécheresses de plus en plus importantes. Alors les jardiniers amateurs verront un avantage très pratique à moins arroser: plus besoin d’être au taquet durant les belles soirées d’été pour hydrater ces plantes dont on attend des délices, certes, mais qui sont contraignantes. Délesté de cette charge, on a le temps de prolonger l’apéro sur une terrasse entre amis. Et puis, tous les potagers ne disposent pas d’une alimentation en eau. Il est parfois compliqué de constituer des réserves du précieux liquide sur place.

Le plaisir du goût

C’est le cas de la parcelle cultivée sur les hauts de Mont-sur-Rolle par Cédric Peter. Le Morgien, 39 ans, diplômé de l’École d’horticulture de Lullier, s’est lancé dans le maraîchage il y a quelques années seulement, motivé par le plaisir de retrouver le goût des bons aliments, et par l’envie de manger sainement. «C’est une activité annexe à mon travail de paysagiste. Je ne possède pas de terres. La parcelle a été mise à ma disposition. J’en suis très heureux, mais elle n’est pas approvisionnée en eau. J’ai donc dû développer des solutions alternatives.»

«Ne pas avoir besoin d’arroser ni de traiter me facilite beaucoup la vie. En plus, au final, les tomates ont plus de goût et plus d’apports nutritionnels.» Cédric Peter, maraîcher à Mont-sur-Rolle

En complément de sa formation de base, Cédric Peter s’est informé en autodidacte sur les modes de cultures sans traitement. Il a trouvé de précieux enseignements sur le site de la ferme biologique du Bec Hellouin, et de grelinette en binette, il est tombé sur les vidéos de Pascal Poot, ce jardinier marginal du sud-ouest de la France (Hérault), devenu célèbre pour ses semences de tomates qui s’épanouissent sans eau.

Par expérience, Pascal Poot s’est rendu compte que les plantes qui souffrent de stress hydrique apprennent à se battre et conservent cette capacité dans leur ADN. Si bien que les graines, de génération en génération, donnent des plantes toujours plus résistantes au manque d’eau, mais aussi aux maladies. La communauté scientifique s’est intéressée à son travail. Il s’avère que ses semences produisent des légumes qui ont plus d’antioxydants et plus de nutriments. Ouvertement critique envers les multinationales qui ont la mainmise sur les brevets pour vendre les semences, Pascal Poot est l’incarnation de l’irréductible paysan qui lutte contre l’agrochimie. Certains le surnomment «Tomate Man», le héros de la résistance contre les multinationales productrices de produits phytosanitaires.

Anciennes variétés résistantes

Convaincu par la démarche de ce créateur de semences paysannes, Cédric Peter s’est fourni chez lui. «Cela fait plus de trente ans qu’il pratique. Ses graines ont déjà acquis des résistances à la sécheresse et aux maladies. Plantées chez nous, il faut deux à trois ans pour qu’elles s’acclimatent au terroir et au climat. Comme je ne fais pas cette activité de maraîchage à plein temps, ne pas avoir besoin d’arroser ni de traiter me facilite beaucoup la vie. En plus, au final, les tomates ont plus de goût et plus d’apports nutritionnels.»

«Les grands marchands grainiers ne vendent que des hybrides qui répondent à des critères de rendement.» Cédric Peter, maraîcher à Mont-sur-Rolle

Le patron des Jardins de Vert-Mont explique aussi quel est l’intérêt de cultiver des variétés anciennes plutôt que des hybrides issues de croisements. «Les grands marchands grainiers ne vendent que des hybrides qui répondent à des critères de rendement. Afin de répondre aux attentes des consommateurs, les fruits et légumes ont été sélectionnés pour avoir la même forme, des couleurs standards, et pour qu’on puisse les conserver trois semaines sans qu’ils ne s’abîment. Mais pour obtenir ce résultat, il faut beaucoup d’eau et de traitements phytosanitaires. Comme l’a bien montré une émission de Cash Investigation, ces croisements sont réalisés en Inde, où la main-d’œuvre est moins chère. On y voit aussi que les tomates, surtout cultivées hors-sol, ont le goût de flotte.»

Au-delà du choix des semences, Cédric Peter s’est imprégné d’une philosophie permacole et biologique qui prône une vision écosystémique de l’agriculture et de la vie en général. Il ne se contente pas de semer des graines résistantes, mais s’applique à couvrir la terre de paillage, afin de mieux conserver l’eau dans le sol, qui doit rester vivant. Il s’agit également d’amener une diversité des plantes dans ses cultures, qui se développent de manière complémentaire. Le jardinier ne cherche pas à tout contrôler, il accompagne la nature dans son développement.

Moins irriguer en agriculture, un enjeu d’avenir Afficher plus Dans les potagers et les petites exploitations maraîchères, économiser l’eau d’arrosage présente des avantages évidents, pour des raisons pratiques, économiques et écologiques. Mais qu’en est-il des plus grandes cultures, de l’irrigation à grande échelle, sachant qu’au niveau mondial, plus de 70% de l’eau douce est utilisée pour la production végétale? Dans un rapport daté de 2011 déjà, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) notait qu’en raison du réchauffement climatique, il fallait prévoir un accroissement des besoins en irrigation. «En plus des effets négatifs sur l’économie et l’écologie, cette situation pourrait conduire à des conflits locaux et régionaux pour l’utilisation de l’eau. Il devient donc prioritaire de gérer les ressources en eau le plus efficacement possible», concluait l’OFAG. On devrait être rassuré de savoir que dans le cadre du programme national de recherche «Gestion durable de l’eau», Agroscope étudie quelles mesures pourraient rendre l’agriculture moins dépendante de l’irrigation. Mais le chef du Département Suisse romande de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), Raphaël Charles, ne s’en satisfait pas: «Il y a une prise de conscience, mais la tendance de notre système actuel reste toujours de viser la production intensive, à laquelle l’irrigation participe. Il y a une agriculture, minoritaire, qui essaie de ménager les ressources en eau, et une autre qui exploite les ressources de façon intensive, voire industrielle. Ce sont deux modèles qui s’affrontent.» L’ingénieur agronome est convaincu qu’il faut économiser l’eau, même quand il y en a en suffisance, «parce que chaque fois qu’on l’utilise, il y a un risque de la contaminer». Il donne quelques pistes pour irriguer moins: «Le b. a.-ba, c’est une agriculture adaptée au site. Par exemple, sur les anciens marais, on fait des légumes, et s’il y a peu d’eau, on fait des grandes cultures, comme les céréales d’automne. On mettra des vaches allaitantes sur les sols filtrants du Jura et des laitières à Lucerne…» «Dans cette perspective, nous devons anticiper les changements climatiques, estime aussi Raphaël Charles. Comme on aura le climat de Toulouse dans quelques années, adaptons déjà notre alimentation et cultivons des variétés de plantes qui viennent du sud, comme le soja alimentaire, ou plus récemment, le pois chiche, ce que nous avons commencé à faire.» Il existe aussi différentes techniques pour économiser l’eau: gestion du sol (moins de labours, paillages…) pour conserver l’eau et éviter l’évaporation, arrosages ciblés par rapport à la météo, goutte à goutte, etc. «Oui, les mécanismes pour moins irriguer sont connus, mais il manque des leviers incitatifs pour amener les agriculteurs dans cette voie: notre gestion de l’eau reste sommaire. Aujourd’hui, la réalité du marché et la pression économique priment sur les tentatives d’économiser l’eau. L’État devrait jouer son rôle de régulateur avec une formation et des incitations plus importantes.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.