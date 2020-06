Rentrée politique – «Faire rayonner Yverdon», certes, mais comment? Nombre d’élus de la deuxième ville du canton, qui a délégué tout ou partie de sa promotion touristique à des organisations régionales, se demandent si la Ville ne devrait pas aussi développer son propre concept. Erwan Le Bec

À l’heure où le tourisme local apparaît de plus en plus comme l’un des enjeux de la relance «après-Covid», ce secteur passe un sale quart d’heure à Yverdon. Jeudi, le Conseil s’est fendu d’un débat pour le moins serré sur les fondamentaux: «Ce qu’on vous demande, ce n’est pas une étude de deux ans sur le tourisme. Ce qu’on veut savoir, c’est quels sont nos objectifs internes et comment on veut y arriver», soupirait, en plénum, la Verte Fanny Spichiger.

Derrière un clivage gauche-droite assez banal (le PLR a piqué le Tourisme aux roses-verts en 2016, le passant aux mains du syndic puis du vice-syndic), on trouve un appel assez général à un débat de fond. La sérieuse Commission de gestion a plutôt méchamment signifié à la Ville son absence de vision en matière de politique touristique, et ce n’est pas la première fois que le sujet revient sur le tapis. Les élus de la commission veulent avoir leur mot à dire. Ils proposent de mieux intégrer la Culture et l’Économie d’Yverdon, et surtout de mieux cerner qui fait quoi, entre le département touristique de l’ADNV (Association de développement du Nord vaudois), les partenaires régionaux et Yverdon en soi… «Ce n’est pas une question de personne, reprend Fanny Spichiger. La question c’est de savoir si Yverdon a les compétences nécessaires pour se faire entendre. On n’a pas hésité à se doter d’un délégué à l’Économie que je sache.»

Entre les lignes, peut-être un peu de jalousie vis-à-vis de Lausanne qui dispose de son propre «Lausanne Tourisme». Mais surtout: l’Exécutif, qui a inscrit «faire rayonner la ville» grâce au tourisme, à la villégiature et aux jumelages, dans le premier axe stratégique du programme de législature, en fait-il assez?

Seul un petit temps partiel au service Travaux et Environnement, et le vice-syndic, Marc-André Burkhard (PLR), est en effet en charge du Tourisme pour la Ville. En l’état, le secteur est tout entier délégué à l’ADNV, qui gère les offices locaux fédérés, parfois au forceps, depuis dix ans. Yverdon reste le principal contributeur de la région (272 000 francs l’an dernier).

Nouvelle stratégie

Le hic, c’est que le directeur du Tourisme a justement claqué la porte vendredi dernier, quatre mois avant la date prévue. Des «incompatibilités», évoque Marc-André Burkhard. Une réorganisation complète de l’ADNV avec une nouvelle stratégie 2021-2024 est en cours d’élaboration.

Raison, pour la droite, de patienter. «Nous sommes déjà majoritaires dans l’ADNV, notre voix compte, relève l’UDC Pascal Gafner. Alors oui, il y a peut-être un manque de clarté et de vision. L’Office du tourisme s’est beaucoup focalisé sur le digital, d’où l’impression qu’il était moins visible. Mais ça marche. Ce n’est pas en rajoutant des structures qu’on va faciliter les prises de décisions.»

En mars, la région a affiché d’une hausse de 30% des nuitées pour 2019.

«Commençons par regarder ce qui marche et ce qu’on peut faire mieux, réagit le PLR Laurent Roquier. Il faut que les intérêts d’Yverdon soient représentés, c’est une évidence. Après il faut aussi être agile: le défi, c’est cette saison estivale. Après on pourra lancer une réflexion de fond.»

La gauche bondit. «On attend de la deuxième ville du canton qu’elle soit dynamique, avec une vision à long terme. Pas qu’elle reste seulement réactive», argumente le Vert Vassilis Venizelos. «On ne peut pas tout déléguer à du suprarégional, plaide la socialiste Pascale Fischer. Dans une région, c’est aussi aux villes de fixer leurs exigences et de définir leurs atouts.»

Marc-André Burckhard reste évasif. «Disons qu’Yverdon est mal placée dans les associations touristiques: Jura-Trois-Lacs, Chasseron-Mont d’Or, le réseau des Villes de l’arc jurassien… nous sommes en marge. On peine à se faire entendre, alors qu’on injecte plus de 400 000 francs par an dans ces réseaux. Alors une stratégie à ce niveau, oui. Mais le rôle de la Ville reste de faire fructifier ce qu’on a, comme des hôtels ou un camping. Restons pragmatiques.»