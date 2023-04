Au retour du printemps gazouillent les festivals. Paléo d’abord, Montreux peu après avec, pour chaque dévoilement de menu, la même valse de commentaires dithyrambiques ou affligés, la nuance n’étant pas l’apanage de l’exercice.

Il n’est pourtant pas exagéré de supposer que le programme du Jazz est scruté avec un œil particulièrement critique et une propension à la «nostalgite» également aiguë. Depuis cinquante-six ans que le festival existe, trois générations de public ont pu prétendre goûter à ses plaisirs et chacun sait évidemment de quoi le MJF doit être l’acronyme. Trop vieux? Trop cher? Pas assez jazz? Pas assez jeune? Pas simple. Au risque de se répéter, opposons à ces traditionnelles doléances une seule réalité: cela fait cinquante-six ans que le festival existe!

«Il faut reconnaitre à Mathieu Jaton d’avoir su conceptualiser l’évolution de l’économie musicale et la place du MJF dans cette nouvelle donne digitale.»

Éminemment complexe car impliquant 32 «soirées» payantes à remplir et donc autant de têtes d’affiche à trouver, la formule magique fut longtemps incarnée par la seule audace visionnaire de son cofondateur Claude Nobs. Mais il ne faut pas oublier que l’homme, avant d’être le roi de la fête montreusienne, était cuisinier et savait manier les ingrédients avec un sens du dosage plus roué que ne laissait entrevoir son tempérament. Et que sous son règne, l’équilibre entre les salles payantes a souvent montré une périlleuse acrobatie. Nobs fut parfois aux fraises et le festival dans le rouge…

Il faut reconnaitre à Mathieu Jaton, dix ans exactement après la disparition de son mentor, d’avoir su conceptualiser avec justesse l’évolution de l’économie musicale et la place du MJF dans cette nouvelle donne digitale. Sa recette envisage le festival comme une marque de prestige avec un patrimoine à valoriser et des salles aux identités artistiques renforcées: c’est principalement vrai pour le Lab, dont le pari de la découverte inspirée paie plus que jamais. Les légendes seront donc à Montreux mais aussi, et surtout, les jeunes vedettes planétaires de cette nouvelle génération pop capable de séduire une clientèle alémanique et internationale aisée qui, sans doute, s’exprime moins bruyamment sur le programme du MJF mais assure largement sa pérennité.

