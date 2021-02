Je sais, je sais, encore une chronique qui parle du Covid-19. Comme tout le monde vous commencez à en avoir sérieusement ras le bol des statistiques, gestes barrières et autres conférences de presse du Conseil fédéral. Même la version sous-titrée de Thomas Wiesel ne parvient plus à vous arracher un sourire. Bref, vous avez le masque… même quand vous n’en portez pas.

Des notions oubliées

Mais ici, point de morts, point de pénurie de doses de vaccins ou de rayons livres pour enfants barrés de gros scotch rouge et blanc. Non, ici il sera question de légèreté, de féminité voire carrément de futilité. Des notions que le home office ou le port perpétuel du masque nous ont presque fait oublier.

«Au final, c’est plutôt l’intérieur de mon masque qui porte ma crème teintée et mon rouge à lèvres.»

Je ne sais pas si c’est une question d’éducation ou simplement d’habitude, mais depuis mars dernier, je continue inlassablement à prendre une douche tous les matins, même si mon activité physique restreinte ne laisse évidemment pas la moindre trace olfactive. Je continue à m’habiller tous les matins, même si un jogging confortable serait plus adapté à ma position assise à la table à manger devant mon ordi et que personne ne m’approche d’assez près pour pouvoir constater si oui ou non je porte bien un soutien-gorge. Je continue à me maquiller tous les matins, même si la moitié inférieure de mon visage reste cachée et qu’au final c’est plutôt l’intérieur de mon masque qui porte ma crème teintée et mon rouge à lèvres.

Thérèse Courvoisier Afficher plus Thérèse Courvoisier, rubrique Culture et Magazine FLORIAN CELLA

Bon, il y a quand même quelque chose que j’ai abandonné: les talons. Déjà que «dans le monde d’avant», comme on dit, je les portais surtout quand j’étais sûre de pouvoir passer la majeure partie de la soirée assise à une table de restaurant (soupir…) ou sur un tabouret de bar (re-soupir…)

Un mal-être à camoufler

Je comprends très bien que ça puisse sembler totalement ridicule, futile, inutile. Mais il ne vous est jamais arrivé de mettre un jour votre tenue favorite simplement parce qu’en dessous vous ne vous sentiez pas bien? Pas de rendez-vous particulier, pas de dress code à suivre, juste une tristesse à compenser, une lassitude à tromper, un mal-être à camoufler?

Se préparer pour personne, se faire jolie pour personne, se parfumer pour personne si ce n’est soi-même, dans une recherche de normalité, dans une volontaire fuite de la réalité, n’est-ce pas, finalement, une forme de respect? Le respect des autres passe par le port du masque, celui de soi-même par ce qui est en dessous.