Humour – Faire rire coûte de plus en plus cher Grégoire Furrer lance son 33e Montreux Comedy Festival le 23 novembre, conforté par une billetterie gagnante. Ce qui n’exclut pas les inquiétudes envers l’inflation des cachets. Interview. Florence Millioud Henriques

En 2021, choc des générations sur la scène du Montreux Comedy: Gad Elmaleh était venu saluer Paul Mirabel pendant le gala de clôture. Montreux Comedy/Kobayashi

Quand il faut parler chiffres, le boss Grégoire Furrer n’a rien d’un acrobate en difficulté sur son fil d’équilibriste. Plus preste qu’un influenceur, il ne manque d’ailleurs jamais de glisser les scores ascendants du Montreux Comedy «connectant plus de 4,5 millions de personnes du monde francophone» sur les réseaux sociaux et autres plateformes digitales avec 2 millions de vues au quotidien. Mais les chiffres, ce sont aussi ceux qui font tourner la baraque reposant sur un budget de plus de 4 millions de francs.