Julie Henoch évoque le périple de son père durant le raid organisé par Citroën en 1970, dans un passionnant parcours en photos, sons et mots.

Durant le Paris-Kaboul de 1970, les concurrents ont dû composer avec les problèmes mécaniques. Pierre Conne

Pierre Conne sur le trajet, en 1970, photographié par son compère Ernest Imhof. ERNEST IMHOF

Le hasard fait bien les choses, dit-on. Julie Henoch l’a expérimenté à double titre pour la genèse de l’exposition «Faire route». Un jour qu’elle faisait une sieste chez sa mère, la Lausannoise repère de ce point d’observation à l’horizontal un livre aperçu une fois seulement: le témoignage laissé par son père, Pierre Conne, à la suite de sa participation au raid Paris-Kaboul de 1970.

«Je l’ai lu et j’ai trouvé ça très beau», relate l’artiste lausannoise aux multiples casquettes, à la fois auteure, curatrice indépendante ou programmatrice musicale au CityClub de Pully. Dans la foulée, elle remet la main sur des photos. L’idée d’une exposition s’impose lorsque le festival Histoire et Cité la sollicite. La manifestation s’est terminée dimanche 28 mars, mais l’accrochage est à parcourir encore jusqu’au 15 avril à la cathédrale de Lausanne.

Lancé par Citroën en 1970, le périple motorisé était ouvert à tous les jeunes entre 18 et 30 ans possédant une 2CV, une Dyane ou une Méhari. Le principe: rallier Paris à Kaboul, et retour, en un mois. Soit 17’000 kilomètres. Le concours prenait en compte à la fois le respect des passages aux points de contrôle jalonnant la route et la qualité d’un reportage avec photos et textes demandé aux participants. Ce matériel-là même qui est devenu «Impressions…», le livre à exemplaire unique retrouvé par Julie Henoch.

Le départ du raid, le 1 er août 1970, sur le parking de Rungis, à Paris.

Alors âgé de 26 ans, son père se lance sur les routes avec Ernest Imhof, typographe comme lui. Au volant de leur Dyane, les Suisses ont conscience de se laisser utiliser par le système, en «enfants gâtés à la recherche du frisson calculé». Mais l’enthousiasme de la jeunesse prime.

Images au charme patiné

Du très nombreux matériel iconographique remis à jour, Julie Henoch a retenu 29 photos qui forment la colonne vertébrale de l’exposition. Des images au charme patiné qui montrent les participants à cette course délicieusement vintage, les habitants de Turquie, d’Iran ou d’Afghanistan, ou des paysages désertiques. Elles disent à la fois cette fascination pour l’Orient et le choc des cultures: la vitesse de la voiture contre la lenteur des nomades.

1970, époque des hippies et du voyage, où le principal n’est plus la découverte de territoires déjà défrichés, mais la confrontation personnelle avec l’altérité.

«Ce voyage a été fondateur pour mon père. Ensuite, il est reparti très souvent, sans cesse tiraillé entre l’appel du voyage et sa famille.» Julie Henoch, conceptrice de l’exposition «Faire route»

Pour accompagner le visiteur entre photos, cartes géographiques et panneaux explicatifs, la Lausannoise a écrit de petits textes qui nouent l’intime à l’universel. Il vaut vraiment la peine de se munir d’un audioguide pour découvrir cet habillage sonore pensé à la fois informatif et poétique. D’autant que la conceptrice a fait le choix de ne pas adjoindre de légendes aux photos.

Julie Henoch à la cathédrale de Lausanne. NOURA GAUPER

On saisit alors les multiples strates d’un parcours géographique, temporel, qui musarde aussi dans la mémoire d’une famille. On y apprend que l’artiste a enfin découvert, dans la prose paternelle, d’où venait le nom de leur maison, cette fameuse Tchaïkhana. «Ce voyage a été fondateur pour mon père. Ensuite, il est reparti très souvent, sans cesse tiraillé entre l’appel du voyage et sa famille», remarque celle qui a été bercée par l’ailleurs dès sa prime jeunesse.

Enregistrements d’époque

Plus qu’un récit ethnographique, cette exposition invite à un pèlerinage dans une époque, et dans le passé de ce père disparu il y a dix ans. On y entend d’ailleurs des enregistrements réalisés par les deux compères, entre commentaires spontanés, plaintes sur la poussière et la chaleur torride de ce mois d’août, et rugissement du moteur.

Et quel meilleur lieu pour un pèlerinage qu’une cathédrale située sur le chemin de Compostelle? L’accrochage, qui devait se tenir au palais de Rumine, y a été déplacé à cause des restrictions sanitaires. L’occasion de faire aussi entrer en résonance des chants sacrés d’une autre culture. Alors, oui, dans ce cas précis, le hasard a bien fait les choses.

À l'issue du parcours d'environ une heure proposé à la cathédrale de Lausanne, le catalogue d'exposition «Faire route» permet de voyager encore un peu plus loin dans le sujet. Au début, le texte intimiste et poétique de Pierre Conne écrit à l'occasion de leur périple. À la fin, comme en réponse, les mots de sa fille. Au milieu, quatre contributions de spécialistes. Daniel Maggetti éclaire ce récit à la lumière de ceux de Nicolas Bouvier ou d'Ella Maillard; Samuel Thévoz montre comment le raid Paris-Kaboul a été monté comme une opération de communication géante par Citroën, dans la droite ligne de l'expédition Citroën Centre-Asie de 1931, sur des terres hantées de récits héroïques, d'Alexandre le Grand à Gengis Khan, sans oublier la route de la Soie. Philippe Bornet revient sur l'orientalisme, tandis qu'Alexandre Grandjean interroge la notion de pèlerinage. Pour faire route encore. Dans tous les sens.

