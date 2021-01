Valais – Faire son marché touristique en un clic: une nouveauté La nouvelle plateforme de Valais/Wallis Promotion est «l’une des premières étapes importantes» de la stratégie 2021-2024 validée fin 2019 par le Grand Conseil valaisan.

Une vue de Zermatt (VS). AFP

Valais/Wallis Promotion a lancé une plateforme en ligne grâce à laquelle il est possible de programmer et payer en un clic un séjour touristique dans le canton. Il s’agit d’une première en Suisse, a assuré jeudi son directeur Damian Constantin.

Le principe de la nouvelle plateforme intégrée au site internet de Valais/Wallis Promotion (VWP) est simple et similaire aux outils commerciaux en ligne: il s’agit par exemple de choisir une destination, un hébergement, un ou deux transports en commun, d’y ajouter un forfait de ski, une entrée aux bains thermaux ou encore un tour du cou – avec filtre intégré 5 couches pratiques en ces temps de pandémie -, puis de passer à la caisse pour régler le contenu du panier virtuel.

Pour l’heure, cette «place de marché numérique» déclinée en français, allemand, italien et anglais, regroupe onze partenaires, douze catégories de produits et 2000 hébergements. Mais elle va encore se développer, a indiqué à la presse Mathias Fleischmann, responsable du projet à VWP.

Budget de 600’000 francs

Le but est évidemment d’attirer de nouveaux clients en Valais, mais aussi de fédérer les acteurs touristiques du canton, de sortir de l’«esprit de clocher». La destination Nendaz-Veysonnaz par exemple propose pour l’heure six offres et «nous comptons doubler ce nombre d’ici au printemps», a témoigné Jasmine Ramondt-Fragnière, directrice de Veysonnaz tourisme, conquise par la simplicité et l’efficacité de la plateforme et de la coordination assurée par VWP.

La nouvelle plateforme est «l’une des premières étapes importantes de notre stratégie 2021-2024 validée fin 2019 par le Grand Conseil valaisan», a précisé Karin Perraudin, président de VWP.

Le budget du projet s’élève à 600’000 francs, financés à hauteur de 400’000 francs par la Confédération via le programme Innotour du Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et par VWP (200’000 francs). Quant aux prestataires présents sur la plateforme, ils paient entre 5 et 15% de commission sur leurs produits vendus selon leur statut.

Sous la marque Valais

Cette place de marché numérique est unique en Suisse. Son modèle suscite d’ores et déjà de l’intérêt notamment à Lucerne et dans les Alpes vaudoises, a souligné Damian Constantin.

En 2018, VWP a mis sur pied une place de marché s’adressant, elle, aux clients professionnels (tour-opérateurs) et gérée par la Matterhorn Region AG (MRAG). Elle permet aux tours-opérateurs d’effectuer de manière centralisée des réservations dans plusieurs destinations.

En 2021, VWP va également s’associer à différents partenaires pour faire de la promotion sous la marque valais sur les marchés européens et lointains. Objectif: utiliser les synergies existantes pour créer un Valais «fort et reconnu».

ATS