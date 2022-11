Dans les coulisses des enchères – «Faire une découverte historique, c’est fabuleux» Le commissaire-priseur Bernard Piguet dévoilera le monde mystérieux des enchères, lors d’une conférence à Yverdon. Anetka Mühlemann

Le Vaudois Bernard Piguet dirige l’Hôtel des ventes Piguet, basé à Genève. DR

Avant le magistral coup de marteau qui scelle une vente aux enchères, il y a tout un univers aussi énigmatique que captivant. Évoluant dans le milieu depuis une trentaine d’années, Bernard Piguet ne boude pas son plaisir quand il peut y plonger son interlocuteur. «J’aime parler de mon métier, qui est ma passion et qui reste toujours mystérieux pour le public, souffle le commissaire-priseur. D’autant plus que les enchères se démocratisent de plus en plus.»