Prise de pouvoir des talibans – Faire venir les proches? Les Afghans de Genève sont désemparés Des Genevois sont en contact permanent avec leur famille et espèrent obtenir des visas humanitaires. Mais Berne ferme la porte. Luca Di Stefano

De nombreux afghans ont rejoint l’aéroport de Kaboul, avec l’espoir de pouvoir s’embarquer sur un vol et quitter le pays, tombé aux mains des talibans. KEYSTONE

Les nuits sont courtes et les coups de fil incessants. «J’appelle au moins vingt fois par jour. À Kaboul, tout le monde est enfermé, barricadé. Il n’y a plus que des balles perdues. Mes proches me disent que même les chiens errants se sont enfuis.» Coiffeuse à Carouge, Zamila Yunus vit des heures agitées. Ses trois cousins sont bloqués dans la capitale afghane, tombée aux mains des talibans dimanche. «Je peux payer leur billet d’avion. J’ai écrit au conseiller d’État Thierry Apothéloz et j’espère qu’ils obtiendront un visa humanitaire, dit-elle. Il n’en coûtera rien au contribuable.»