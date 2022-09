Même les plus acharnés des fans, du vieux de la vieille qui avait son abonnement à Montchoisi à l’ultra qui fait le tour de Suisse en bus le mardi, vont devoir s’y faire. Au XXIe siècle, un club de hockey ou de football ne peut plus être qu’un club de hockey ou de football. À notre époque, le Lausanne Hockey Club ou le Lausanne-Sport sont obligés de dépasser leur fonction d’équipes sportives.

Pour régater dans le sport de 2022, les deux principaux clubs vaudois doivent aller chercher des ressources dans d’autres domaines que la surface gelée ou le pré vert. Avec les nouveaux stade de la Tuilière et Vaudoise aréna, ils ont les outils pour dégoter des profits autres que les billets de matches, la bière et la saucisse habituels. Le LS et le LHC font comme tout le monde et essayent de dégager le maximum de revenus des «opérations jour de match». Ils veulent vous faire venir tôt au stade et vous garder un peu après la sirène finale ou les trois coups de sifflet de l’arbitre. Ça, tout le monde peut le faire.

«Ces lieux de sport sont des lieux de vie.»

Mais avec ces nouveaux équipements, les deux organisations peuvent accueillir (et faire des bénéfices) du 1er janvier au 31 décembre. Des restaurants, un bar, des capacités d’accueil pour toutes sortes d’événements: ces lieux de sport sont des lieux de vie. On peut y réunir son entreprise, aller y voir un concert, juste boire un verre ou manger une fondue… Et dans quelques années, ils seront entourés de quartiers d’habitations et de nombreux clients potentiels supplémentaires.

Tout ça pour monter des équipes qui, fatalement, devront gagner des titres un jour. Ce sera peut-être ça, la vraie nouveauté.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

