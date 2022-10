Parmi les clichés qui courent sur la justice vaudoise, en voici un qui a la vie dure: les mamans seraient systématiquement privilégiées pour obtenir la garde de leurs enfants en cas de séparation, au détriment des papas. Une affaire récente illustre pourtant la situation inverse: pendant plus de neuf mois entre 2019 et 2020, deux enfants âgés de 2 ans et demi et 4 ans sont restés sous l’autorité de leur père qui partait dormir dans une institution carcérale trois fois par semaine, en les laissant au bon vouloir de babysitters plus ou moins fiables.

Ce n’est pas tout: ce père était brutal et vivait dans des logements décrits comme insalubres. Les petits passaient leur temps devant la télé, sans linge propre pour se vêtir. Malgré plusieurs signalements des voisins et de l’école, il a fallu plus d’un an pour que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse porte plainte et le traîne en justice. Celui-ci est désormais en prison, dans l’attente de son jugement en appel.

La mère, tout juste âgée de 18 ans à la naissance de son aîné, aimait ses enfants et a toujours gardé contact avec eux. Mais elle a tardé à réclamer leur garde, probablement parce qu’elle était dans une situation précaire et sans avocat – contrairement à son ex-conjoint, chef d’entreprise, qui disposait lui de moyens. Aussi, sûrement, parce qu’elle avait peur de cet homme violent et jaloux. Comme elle ne s’est pas manifestée, les services de protection de l’enfance ont pensé que les petits étaient mieux avec leur père.

Dans le circuit pénal, personne non plus n’a réagi au sort des bambins à ce moment-là. Les juges qui ont condamné ce père une première fois, puis ceux qui ont organisé sa semi-détention, à Fribourg et Lausanne, n’ont pas jugé nécessaire de prévenir la justice civile que deux bouts de chou seraient ballottés la nuit. Peut-être ne le savaient-ils pas, car le détenu a pu le leur dissimuler. Quoi qu’il en soit, cette omission pèsera lourd dans la construction psychique de ces petits garçons, durablement marqués par ces maltraitances.

La justice, lorsqu’elle agit, devrait toujours garder en tête que le bien-être des enfants est une priorité. Surtout lorsqu’ils n’ont personne pour les défendre. Dans cette affaire, la mère a fini par réclamer leur garde. Une décision devrait tomber prochainement. Ils ont aujourd’hui 7 et 5 ans et demi.

